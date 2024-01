Podľa HP sú zákazníci používajúci neoriginálne náplne "zlou investíciou"

HP momentálne čelí skupinovej žalobe, pre zamedzenie používania neoriginálnych náplní do tlačiarní.

Počas minulého roka sme vás informovali o tom, ako americký výrobca tlačiarní - HP prišlo na trh s novou pomerne kontroverznou obchodnou taktikou. Taktika spočíva v tom, že na používanie tlačiarne potrebujete HP konto, stabilné internetové pripojenie a samozrejme originálne náplne rovnomenného výrobcu. Pri kúpe si môžete na prvých šesť mesiacov službu vyskúšať zadarmo. Služba spočíva v tom, že ak sa vám začne blížiť atramentová alebo laserová kazeta ku koncu, výrobca vám dovezie novú. Medzitým máte čas vybrať pre vás čo najvhodnejší program. Čo ak sa rozhodnete použiť neoriginálnu náplň? Tlačiareň nebude tlačiť, či skenovať, jednoducho povedané sa stane nepoužiteľnou. Výrobca ale zašiel ďalej a v priebehu minulého roka vykonal aktualizáciu softwaru tlačiarní bez vedomia ich majiteľov, ktorá viedla k znefunkčneniu tlačiarní používajúcich neoriginálne náplne. Aktualizácia mala prísť v čase, keď HP navýšilo ceny originálnych náhrad. Náhoda?

Na momentálne prebiehajúcom súdnom konaní sa spoločnosť HP snaží dokázať, že tieto kroky robí z dobrého dôvodu a tým má byť zachovanie duševného vlastníctva. To má znamenať aj to, že ak tlačiareň identifikuje neoriginálnu náplň, tak dôjde k jej znefunkčneniu. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti HP - Enriqua Loresa je kúpa tlačiarne investícia. Presnejšie povedané, keď si zákazník kúpi tlačiareň od tohto výrobcu, je to v podstate investícia spoločnosti HP do zákazníka. Zlou investíciou ste aj vtedy, ak málo tlačíte a používate neoriginálne náplne. Zástupca spoločnosti zároveň dodal, že to je aj vecou bezpečnosti, keďže používaním neoriginálnych náplní ohrozujete svoju bezpečnosť a správne fungovanie tlačiarne.

Ako súdny proces dopadne nie je zatiaľ jasné, ale v podobných prípadoch sa spoločnosti HP nepodarilo obhájiť svoje obchodné taktiky. Každopádne manažéri spoločnosti veria modelu predplatného. To má byť aj prípad prípad finančnej riaditeľky HP - Marie Myersovej, ktorá sa v decembri minulého roka pochválila tým, že sa im podarilo "uzamknúť" používateľov do svojich produktov.

