Podľa Intelu sa blíži koniec nadvlády Nvidia CUDA

Intel chce byť dôstojným konkurentom Nvidie v oblasti AI technológií.

Vývoj umelej inteligencie si žiada výkonný hardware. Aktuálne v tomto odbore dominuje spoločnosť Nvidia so svojou technológiou - CUDA. Vďaka tomu sa výrobcovi grafických kariet doslova "sypú" miliardy dolárov do vrecák. Tento monopol sa ale konkurencii nepáči, pretože sa jej zatiaľ nedarí presvedčiť vývojárov AI, aby si kúpili radšej ich riešenie. To by sa ale malo zmeniť, minimálne podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti Intel - Pata Gelsingera. Na nedávnom podujatí - AI Everywhere v New Yorku (Spojené štáty americké) predstavil Intel nové produkty, ktorými chce Nvidii konkurovať. Intel sa na akcii pochválil novými procesormi Xeon 5. gen a mobilnými čipmi Core Ultra.

Podľa generálneho riaditeľa Intelu sú ich technológie cestou zbavenia sa závislosti na Nvdia CUDA čipoch a je to cesta k otvoreniu ekosystémov. Riaditeľ nezabudol na adresu Nvidie dodať, že ich technológia je plytká. Počas prezentácie Gelsinger vyslovil snahu trhu eliminovať nadvládu Nvidie tým, že spoločnosti postupne prechádzajú na programovací jazyk - Phytonic, ktorý má pomôcť urobiť trénovanie umelej inteligencie otvorenejšou. Napriek odvážnym vyhláseniam vodcu spoločnosti Intel až čas ukáže, či firmy vyvijajúce AI sa rozhodnú siahnuť po riešení Intelu, alebo ostanú verní Nvidii. CUDA sa stala v podstate štandardom pri vývoji a trénovaní umelej inteligencie a proti štandardom sa bojuje veľmi ťažko.

