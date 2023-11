Podľa švajčiarskych vedcov smartfóny zhoršujú kvalitu spermií!

Žiarenie generované smartfónmi má zhoršovať kvalitu a počet spermií!

Žiarenie generované telefónmi, teda aj smartfónmi je pre vedcov v podstate stále záhada. Presnejšie je záhadou to, či toto žiarenie škodí ľudskému zdraviu alebo nie. Krajiny po celom svete majú rôzne hodnoty povoleného žiarenia SAR. Táto hodnota určuje, ako silné žiarenie vo W/Kg je ešte prípustné pre ľudský organizmus. Jedná sa o pomer vyžiareného žiarenia smartfónom na 1 kilogram váhy, ktoré sa mení na teplo pohltené tkanivami orgánov. Moderné smartfóny povolené maximálne hodnoty majú vo zvyku "hlboko" podliezať, aj keď kde-tu sa objaví zariadenie, ktoré ich prekročí, ako to bolo napríklad v prípade Apple iPhone 12.

Švajčiarskí vedci z Inštitútu pre tropické a verejné zdravie (Swiss TPH) a Ženevskej univerzity (UNIGE) sa rozhodli pomocou spoločnej štúdie vykonanej na 2 866 mužoch vo veku 18 až 22 rokov, preveriť vplyv smartfónov na plodnosť. Výskumníci túto štúdiu vykonávali medzi rokmi 2005 až 2018 v šiestich odvodových vojenských centrách. Výsledok štúdie bol vo svojej podstate prekvapivý, nakoľko používanie smartfónov malo mať významný vplyv na kvalitu a počet spermií v ejakuláte. Zistenia preukázali, že muži, ktorí používali smartfón viac ako 20 krát denne, mali koncentráciu spermií na úrovni 44,5 milióna na mililiter. Naproti tomu, muži ktorí používali smartfón nie viac ako raz týždenne mali strednú až vyššiu koncentráciu, približne na úrovni 56,6 milióna spermií na mililiter.

Vedcom sa zatiaľ nepodarilo nájsť koreláciu s používaním smartfónov v spojitosti so zlou pohyblivosťou spermií. Preto má výskum pokračovať. Vedci sa chcú zamerať na to, ako presne vplýva žiarenie smartfónov na kvalitu spermií a to napríklad pri prehliadaní webu, telefonovaní, ale aj pri textovej komunikácii. Podrobné výsledky štúdie vyšli v časopise Fertility and Sterility.

Podľa inej štúdie klesla koncentrácia spermií za posledných 46 rokov až o 51 percent.

Zdroj: InterestingEngineering,