Podľa tohto vedca neexistuje temná hmota ani energia!

Veda dnes čelí jednej z najzásadnejších zmien vo vnímaní vesmíru. Dlhoročný koncept temnej hmoty a temnej energie, ktorý dominuje kozmológii, môže byť na pokraji prehodnotenia. Vedec Rajendra Gupta z Ottawskej univerzity prináša alternatívu, ktorá naznačuje, že to, čo sme považovali za neviditeľné a záhadné zložky vesmíru, môžu byť výsledkom jemného postupného oslabovania základných fyzikálnych síl v priebehu času. Na tému upozornil portál SciTechDaily.
Podľa Guptovej hypotézy sa gravitačné a ďalšie prírodné konštanty menia, čo prirodzene vysvetľuje fenomény, ako je rýchlosť rotácie galaxií či zrýchľovanie rozpínania vesmíru. Tento prístup odstraňuje potrebu temnej hmoty a temnej energie ako samostatných "entít". Naopak, pozorované javy sú len dôsledkom evolučných zmien v ustálených fyzikálnych parametroch.
Guptov model prináša jednotné vysvetlenie pre kozmické procesy na rôznych mierkach – od gigantických štruktúr vesmíru až po detaily galaktických rotácií. Zavedenie nového parametra α v gravitačných roviciach umožňuje lepšie pochopiť rozdiely v galaktickom hmotnom rozložení bez nutnosti hľadať neviditeľnú hmotu.
Oproti klasickému modelu, ktorý predpokladá konštantnú temnú energiu a tmavú hmotu, Gupta navrhuje dynamické zmeny, ktoré môžu vysvetliť mnohé kozmické záhady vrátane pôvodu masívnych galaxií v ranom vesmíre bez potreby exotických častíc.
Hoci ide zatiaľ o teóriu, ktorá čaká na potvrdenie, jej princípy môžu zásadne zmeniť naše chápanie vesmíru. Ak sa potvrdia, mohli by ukončiť dlhodobý lov na temnú hmotu a otvoriť cestu novému pohľadu na vývoj kozmických síl, ktoré riadia vesmír. Ako Gupta poznamenáva, možno to, čo sme doteraz považovali za záhady, sú len výsledkom meniacich sa parametrov prírody.
