Antec Flux Pro Noctua Edition – keď posuniete hranicu chladenia na maximum

Noctua práve dnes oficiálne predstavuje svoju prvú skrinku, ktorá vznikla v spolupráci s firmou Antec. Nejde tak o čisto Noctua skrinku ako sme možno viacerí dúfali (na druhej strane sa tým Noctua ani nejak netajila a „prototyp“ Antec skrinky nám ukázali na Computex 2025).
Noctua u svojej prvej skrinky išla na to šikovne – zobrali to čo bolo dobré (Flux Pro patril ku skrinkám s vynikajúcim chladením) a vytiahli to na ešte vyššiu úroveň.
Antec Flux Pro Noctua edition - Predstavenie, špecifikácie
Ak pre vás nie je Antec Flux Pro novinka, viete o akú skrinku ide. Pre tých, ktorým Flux nic nehovorí tak poviem len v skrateke, že ide o ATX skrinku, ktorá ponúka skvelé chladenie (do skrinky viete dať až 12 ventilátorov), 5 ventilátorov tu je od výroby, možnosť nainštalovať 4 HDD alebo 6 SSD, či použitie 420mm radiátora pre vodné chladenie v prednej a hornej pozícii.
Antec Flux Pro Noctua edition má toto všetko - antec ventilátory boli vymenené za G2ojky, čo prinieslo lepšie teploty a nižší hluk. So skrinkou dostanete v súčasnosti najlepšie ventilátory.
Drevo tu je naozaj pravé a dostanete k tomu aj certifikát...
Horná fotka nie je až tak zaujímavá (proste príslušenstvo), spodná fotka vyčaruje úsmev :)
Ventilátory v približnej hodnote 210 Eur...
Noctua pribalila malý ventilátor ako kľúčenku... nice touch :)
Špecifikácie
|
Materiál
|oceľ, plast, sklo, drevo
|
Základná doska
|
E-ATX, ATX, M-ATX, ITX
|
Pozície pre mechaniky/disky
|
4x HDD
6x SSD
|
Chladenie
|
Štandardne dodávané ventilátory:
3x 140mm vpredu
1x 140mm vzadu
2x 120mm nad PSU
Voliteľné ventilátory:
3x 120/140mm vpredu
1x 120/140mm vzadu
3x 120/140mm hore
3x 120mm nad PSU
2x 120/140mm v spodnej časti
|
Vodné chladenie - veľkosť radiátora
|
vpredu: 120/140/240/280/360/420mm
hore: 120/140/240/280/360/420mm
vzadu: 120/140mm
nad PSU: 120/240/360mm
v spodnej časti: 120/240mm
|
Maximálna výška CPU chladiča
|
190mm
|
Maximálna dĺžka GPU
|
455mm
|
Maximálna dĺžka zdroja
|
300mm (s HDD košom)
470mm (bez HDD koša)
180mm (bočná orientácia)
|
Počet PCI slotov
|8
|
Predný I/O panel
|
2x USB 3.0
1x Type C 10Gbps
1x mikrofón, slúchadlá
Zapnutie PC
Reset PC
Ovládanie displeja s teplotou
|
Rozmery
|
545mm (výška)
245mm (šírka)
530mm (hĺbka)
|
Hmotnosť
|
13,8 kg
|
Orientačná cena
|
399,9 Eur
