EN
  1. Domov
Antec Flux Pro Noctua Edition – keď posuniete hranicu chladenia na maximum

Kapitoly článku

Noctua práve dnes oficiálne predstavuje svoju prvú skrinku, ktorá vznikla v spolupráci s firmou Antec. Nejde tak o čisto Noctua skrinku ako sme možno viacerí dúfali (na druhej strane sa tým Noctua ani nejak netajila a „prototyp“ Antec skrinky nám ukázali na Computex 2025).

Noctua u svojej prvej skrinky išla na to šikovne – zobrali to čo bolo dobré (Flux Pro patril ku skrinkám s vynikajúcim chladením) a vytiahli to na ešte vyššiu úroveň.


Antec Flux Pro Noctua edition - Predstavenie, špecifikácie

Ak pre vás nie je Antec Flux Pro novinka, viete o akú skrinku ide. Pre tých, ktorým Flux nic nehovorí tak poviem len v skrateke,  že ide o ATX skrinku, ktorá ponúka skvelé chladenie (do skrinky viete dať až 12 ventilátorov), 5 ventilátorov tu je od výroby, možnosť nainštalovať 4 HDD alebo 6 SSD, či použitie 420mm radiátora pre vodné chladenie v prednej a hornej pozícii.

Antec Flux Pro Noctua edition má toto všetko - antec ventilátory boli vymenené za G2ojky, čo prinieslo lepšie teploty a nižší hluk. So skrinkou dostanete v súčasnosti najlepšie ventilátory.

 

Drevo tu je naozaj pravé a dostanete k tomu aj certifikát...

 

Horná fotka nie je až tak zaujímavá (proste príslušenstvo), spodná fotka vyčaruje úsmev :)

Ventilátory v približnej hodnote 210 Eur...

Noctua pribalila malý ventilátor ako kľúčenku... nice touch :)

 

Špecifikácie

Materiál

 oceľ, plast, sklo, drevo

Základná doska

E-ATX, ATX, M-ATX, ITX

Pozície pre mechaniky/disky

4x HDD

6x SSD

Chladenie

Štandardne dodávané ventilátory:

3x 140mm vpredu

1x 140mm vzadu

2x 120mm nad PSU

Voliteľné ventilátory:

3x 120/140mm vpredu

1x 120/140mm vzadu

3x 120/140mm hore

3x 120mm nad PSU

2x 120/140mm v spodnej časti

Vodné chladenie - veľkosť radiátora

vpredu: 120/140/240/280/360/420mm

hore: 120/140/240/280/360/420mm

vzadu: 120/140mm

nad PSU: 120/240/360mm

v spodnej časti: 120/240mm

Maximálna výška CPU chladiča

190mm

Maximálna dĺžka GPU

455mm

Maximálna dĺžka zdroja

300mm (s HDD košom)

470mm (bez HDD koša)

180mm (bočná orientácia)

Počet PCI slotov

 8

Predný I/O panel

2x USB 3.0

1x Type C 10Gbps

1x mikrofón, slúchadlá

Zapnutie PC

Reset PC

Ovládanie displeja s teplotou

Rozmery

545mm (výška)

245mm (šírka)

530mm (hĺbka)

Hmotnosť

13,8 kg

Orientačná cena

399,9 Eur
Tagy Noctua
Pridať nový komentár
Rady pre písanie
TOPlist