Podvodníci na sociálnych sieťach okradli ľudí o nemalú čiastku peňazí

Keď vám napíše princ z Ugandy, alebo vojak s prosbou na príspevok o letenku domov, tak to určite nie je v poriadku.

Každý sa minimálne raz stretol so "scamom", teda typom podvodu, ktorý sa z vás snaží vymámiť peniaze. Podvodníci sa vo väčšine prípadov zameriavajú na city, teda vám ponúkajú "lásku" za peniaze, alebo napríklad úžasne ľahký zárobok v podobe investícií do kryptomien, MLM (multi-level-marketing), sieťový marketing a podobne. Bohužiaľ vás musíme hneď sklamať - ani jedna z možností vám neprinesie ľahký zárobok (pokiaľ ste sa nenarodili do rodiny, kde je vašim jediným povolaním syn, alebo dcéra).

No poďme teraz vážne. On-line podvody sú stále aktuálne a s veľkou pravdepodobnosťou aj budú. Americká FTC (Federal Trade Commision) nedávno vydala správu, podľa ktorej on-line podvody stáli ľudí priemerne 658 miliónov dolárov (približne 622 994 400 eur), ale predpokladá sa, že suma bude ešte väčšia. Veľa z týchto podvodov totiž nemusí byť vôbec nahlásených. Medzi najviac používané podvody patria:

Romantické - paradoxne tvoria len 6% nahlásených prípadov. Predpokladá sa, že ich bude oveľa viac. Priemerná suma za jeden takýto podvod predstavuje 1 716 dolárov (približne 1 625 eur).

Investičné - napriek tomu, že nebývajú také časté, podvodníkom sa darí od obetí získať oveľa väčšie sumy, ako v prvom prípade. Priemerná získaná suma od obete predstavuje 3 000 dolárov (približne 2 842 eur).

On-line nakupovanie - sumy v tomto prípade nie sú také veľké, priemerne 100 dolárov (približne 95 eur), ale patria k najčastejším.

Z týchto dát vyplýva, že najľahší zárobok majú jedine podvodníci. Je všeobecne odporúčané, aby ste boli na internete veľmi obozretný. Neverte okamžite osobám, ktoré vás skontaktujú s ponukou na úžasný zárobok bez rizika, alebo vaša "budúca láska" od vás začala nenápadne žiadať peniaze na letenku.

Zdroj: Techspot,