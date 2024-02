Pokračovanie Death Stranding sa predstavuje prvou ukážkou

Hráči si budú musieť ešte počkať, kým si novinku zahrajú.

Hru Death Stranding od Hidea Kojimu buď milujete, alebo ju veľmi nemusíte. Napriek tomu sa jedná o veľmi zaujímavé herné dielo od spoločnosti Kojima Productions. V prvej časti hry ste v podstate robili poštového poslíčka a doručovali ste rôzne predmety a ste budovali sieť, ktorá mala prepojiť celú krajinu. Zaujímavý bol aj príbeh hry. Kojima siahol po reálnych hercoch, namiesto vytvárania "umelých postáv". Hráči budú určite poznať meno Norman Reedus, ktorý prepožičal svoje "telo" hlavnej postave. To dodalo hre filmový zážitok, za čo do určitej miery môžu práve filmové "cut" scény, ktoré hráča sprevádzali príbehom. Death Stranding si od svojho vydania získalo nemálo ocenení, takže očakávanie "dvojky" bolo v podstate otázkou času a to sa stalo na nedávnom podujatí - PlayStation State of Play.

Herný producent Hideo Kojima ohlásil pokračovanie hry Death Stranding 2: On the Beach. Hráči sa tak môžu znova tešiť na Normana Reedusa v hlavnej úlohe, ale aj na návrat ďalších hercov z prvej hry. Trailer má dĺžku necelých 10 minút a pôsobí pomerne hekticky. Napriek tomu sa môžeme tešiť na kvalitne spracované "cut" scény a kvalitne spracovanú grafickú stránku hry, ale samotný príbeh zostáva tajomstvom. Čo-to sa dá z videa vyčítať. Tentkrát by ste nemali len doručovať zásielky, lebo túto úlohu obstarávajú vo veľkej miere roboti. Zaujímavé sú aj nové schopnosti "beebeho", ktorého nádoba sa dokáže zmeniť v robota. Každopádne sa máme na čo tešiť. Predpokladané vydanie hry ja plánované na rok 2025.

