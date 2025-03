Populárna hra Pokémon Go má nového majiteľa!

V histórii herného priemyslu sa udial významný krok, keď Niantic, známy ako tvorca fenoménu Pokémon GO, oznámil predaj svojej hernej divízie spoločnosti Scopely za ohromujúcu sumu 3,5 miliardy dolárov. Táto akvizícia podporovaná saudskoarabským verejným investičným fondom (PIF) má za cieľ posilniť pozíciu Saudskej Arábie v hernom priemysle.

Táto transakcia zahŕňa populárne tituly ako Pokémon GO, Pikmin Bloom a Monster Hunter Now, ako aj komunitné platformy Campfire a Wayfarer, a celosvetové podujatia pre fanúšikov. Niantic si ponechá 350 miliónov dolárov v hotovosti, čo mu umožní sústrediť sa na nové projekty. Scopely, známa hitmi ako MONOPOLY GO! a MARVEL Strike Force, tak získa prístup k viac ako 500 miliónom hráčov po celom svete.

Tento krok je súčasťou ambiciózneho plánu Saudskej Arábie, ktorý má za cieľ etablovať krajinu ako globálne centrum herného priemyslu. PIF už v roku 2023 získal Savvy Games Group, ktorý podporuje Scopely. Tim O’Brien, finančný riaditeľ Scopely, uviedol: „Scopely sa vždy zameriaval na budovanie silných komunít prostredníctvom hier a Niantic je v tomto smere špičkou.“

Po predaji hernej divízie sa Niantic plánuje sústrediť na geopriestorovú umelú inteligenciu (AI) pod novým názvom Niantic Spatial Inc. Cieľom je vyvinúť technológie, ktoré ľuďom pomôžu lepšie porozumieť fyzickému svetu. Generálny riaditeľ John Hanke uviedol: „Hry Niantic vždy spájali ľudí a inšpirovali k objavovaniu. Verím, že pod Scopely budú naďalej rásť a prosperovať.“

Táto akvizícia môže mať zásadný vplyv na herný priemysel, pretože Saudská Arábia sa stáva stále väčším hráčom v tejto oblasti. Zvyšuje sa konkurencia a investície do mobilných hier, čo môže viesť k novým inováciám a projektom. Akvizícia čaká na schválenie regulačných orgánov.

Zdroj: Techworm,

Zdroj obrázkov: Perplexity AI,