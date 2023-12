Používate tieto grafické karty pod Linuxom? Onedlho im skončí podpora!

Používatelia počítačov s OS Linux by mali spozornieť!

Operačný systém Linux prebieha neustálym vývojom, čo občas zahŕňa nechanie "starého" za sebou. Tentokrát sa to týka grafických kariet. Zmenu by mali pocítiť používatelia, ktorí sa rozhodnú prejsť na nové linuxové jadro vo verzii 6.3. V tejto verzii už prebehlo odstránenie DRM ovládačov a nový patch určený pre jadro systému by mal v tomto prípade zájsť ešte ďalej. To znamená odstránenie podpory z jadra pre gafické karty z generácie DRI1. Do tejto éry patria napríklad tieto karty:

Intel 810

SiS

VIA

S3 Savage

ATI Rage 128

3Dfx

Matrox Mega

K tomuto kroku odstránenia podpory pre starú generáciu grafických kariet sa vyjadril Thomas Zimmermann zo SUSE. Ten vyjadril snahu o posunutie "vecí" ďalej, čo má zahŕňať aj odstránenie infraštruktúry pre nastavenie používateľského režimu. Voči tejto úprave jadra sa doteraz nikto nevyjadril, takže v súčasnosti pomocou dodatočných patchov prebehne odstránenie takmer 8 000 riadkov kódu v rámci subsytsému Direct Rendering Manager. Odstránenie podpory staršieho hardwareu má byť postupné a malo by sa úplne prejaviť až vo verzii linuxového jadra 6.8.

V prípade, že používate niektorú z grafických kariet od vyššie spomenutých výrobcov, je v tomto prípade odporúčané použiť linuxový kernel v LTS verzii s číselným označením 6.6. To vám dá ešte niekoľko rokov k prechodu na niektorú z novších GPU.

