Pozor! Ak si inštaluješ do svojho Xiaomi smartfónu toto, výrobca ti riadne skomplikuje život

Xiaomi už čoskoro sprístupní svoju novú veľkú aktualizáciu – HyperOS 3. Používatelia kompatibilných zariadení by mohli očakávať, že aktualizácia príde automaticky, no nie vždy je to tak jednoduché. Problémom býva softvér, ktorý nie je oficiálny a ktorý môže blokovať prístup ku všetkým novinkám. Na tému upozornil portal Gizchina.
Ak máš na svojom smartfóne nainštalovaný systém, ktorý nepochádza priamo z dielne Xiaomi alebo jeho autorizovaných partnerov, pravdepodobne nebudeš môcť HyperOS 3 nainštalovať. Takýto softvér, označovaný ako neoficiálna, alebo upravená ROM, môže byť výsledkom zásahov tretích strán. Niekedy je upravený softvér nasadený s cieľom oklamať zákazníka. Napríklad predstieraním, že starší model má novšiu verziu systému, alebo sa v ňom odblokujú funkcie, ktoré by inak neboli dostupné. Takéto zásahy však často bývajú spojené s bezpečnostnými rizikami a bránia zariadeniu komunikovať so servermi Xiaomi, čo znemožňuje príjem oficiálnych aktualizácií.
Ako zistíš, či máš originálny systém? Stačí použiť overené aplikácie, napríklad „Xiaomi Device Info“, ktoré jednoducho zobrazia, či je ROM na tvojom smartfóne originálna. Oficiálny softvér je zvyčajne označený ako „MIUI Global“ alebo „HyperOS Global“. Kontrola pôvodu softvéru je pritom veľmi dôležitá.
V prípade, že vo svojom zariadení nájdeš neoficiálnu verziu systému, odporúča sa zálohovať všetky dôležité dáta a následne preinštalovať na oficiálny softvér. Túto službu ponúkajú autorizované servisné strediská Xiaomi, prípadne možnosť obnovy systému môže zvládnuť aj skúsený používateľ po dôkladnom preštudovaní návodov.
Používanie oficiálneho softvéru zabezpečuje nielen lepšiu bezpečnosť, ale aj stabilnú prevádzku a rýchlejšie aktualizácie Vrátane novej verzie HyperOS 3. Preto sa oplatí overiť, či je systém v tvojom Xiaomi naozaj originálny, aby si neprišiel o príležitosť využiť najnovší systém a všetky jeho vylepšenia.
Zdroj obrázkov: Perplexity AI,
Pridať nový komentár