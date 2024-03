POZOR! Androidom sa šíri nebezpčený malware. Ľudia prichádzajú o svoje úspory

Napriek snahe Googlu, Android nie je stále veľmi bezpečnou platformou.

Mobilný operačný systém Android má veľkú výhodu a to otvorenosť. Môžete si tak inštalovať aplikácie z rôznych zdrojov. Musíte ale počítať s rizikom, že aplikácia, ktorú nainštalujete z iného zdroja ako Google Play Store, môže byť škodlivá. Môže preto robiť vo vašom smartfóne "šarapatu". Obchod s aplikáciami spoločnosti Google by ale mal byť bezpečným miestom. Bohužiaľ nie raz sa stalo, že týmto zdrojom aplikácií sa šírili podvodné aplikácie, ktoré vám chceli uškodiť. Aj táto novinka pojednáva o tomto prípade. Obchodom Google Play Store sa v súčasnosti nebezpečne šíri malware - Anatsa. Tento škodlivý kód je zameraný na kradnutie prístupov do bankových aplikácií.

Keď chce vývojár aplikácie nahrať svoju appku do Play Store-u, tak ju spoločnosť Google preverí a keď je všetko v poriadku objaví sa v ponuke. Následne už prevádzkovateľ obchodu s aplikáciami ďalej nepreveruje aktualizácie aplikácie, presnejšie nie tak dôkladne. To zneužívajú hackeri, ktorí najskôr nahrajú appku, ktorá nie je ničím podozrivá s následne po schválení vyžijú funkciu aktualizácie časti aplikácie zo vzdialeného serveru, pomocou ktorého nahrajú škodlivý kód. Následne už aplikácia vykonáva krádež informácií na základe príkazov zo vzdialeného serveru.

To je aj prípad malwareu Anatsa, na ktorý upozornila kyber-bezpečnostná spoločnosť Threat Fabric. Malware je schopný obísť povolenia na prístup k rôznym častiam operačného systému Android. Anatsa na svoju činnosť využíva "dvierka" v podobe Služieb prístupnosti. Vďaka tomu dokáže získať neobmedzený prístup k vašim dátam. Bezpečnostní experti naďalej odporúčajú, aby ste inštalovali do svojho zariadenia len aplikácie, ktoré dôverne poznáte. Na hodnotenia aplikácii nie je odporúčané sa spoliehať, nakoľko hackeri vedia aj túto formu "overenie" obísť. Vďaka tomu aplikácia pôsobí oveľa dôveryhodnejšie.

Zdroj: Gizchina,