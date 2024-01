Pozor! ATLAS, POBOX a CENTRUM svojvoľne a nenávratne mažú účty a maily

Pozor na zmenu obchodných podmienok v službách centrum.sk, atlas.sk či pobox.sk. Môžu Vám svojvoľno bez akéhokoľvek oznámenia jednoducho zmazať účet a ani o tom nebudete vedieť. Prídete tak o drahocenný mail. Spoločnosť News and Media Holding, a.s., ktorá je prevádzkovateľom služieb ako centrum.sk, atlas.sk či pobox.sk zmenila svoje "Všeobecné podmienky používanie služby".



"3.6. Ak sa užívateľ neprihlási do svojho Účtu po dobu 6 mesiacov, je NMH oprávnený zmazať obsah mail boxu a Účet Používateľa zrušiť. Prihlásením sa v zmysle tohto bodu rozumie vyplnenie prihlasovacieho mena a hesla na ktorejkoľvek zo stránok NMH, ktorá to v zmysle systému jednotnej registrácie a prihlásenia umožňuje, alebo prihlásenie do schránky elektronickej pošty prostredníctvom niektorého z podporovaných protokolov vzdialeného prístupu (pop3, IMAP). Zrušenie Účtu podľa tohto bodu je nevratné."



Čo to znamená? Stačí, že sa neprihlasíte do svojho účtu po dobu 6 mesiacov a NMH je oprávnená vašu mailovú adresu či účet zrušiť a vy s tým nemôže absolútne nič robiť. Prihlasením sa ale rozumie aj prihlasovanie cez mailových klientov prostredníctvom protokolov IMAP/POP3.



Ide o všeobecný problém týchto free-hostingových služieb, ktoré môžu kedykoľvek vzniknúť a zaniknúť. Môžete tak dopadnúť ako ja, že som mailovú schránku registrovanú na pobox.sk a používal ji vyše 20 rokov. Poslednú dobu cca 10 rokov som schránku využíval primárne ako obnovovaciu mailovú adresu a adresu naviazanú na niektoré staršie eCommerce služby a zo dňa na deň som bez akéhokoľvek oznámenia prišiel o staré maily a registrácie. Budem tak musieť riešiť niektoré eCommerce služby.



Ak by nebolo gmailu, ktorý pravidelne kontroluje funkčnosť záložnej adresy, zrejme na to ešte nejakú dobu neprídem. Príde mi absolútny nonsense, ak človek príležitostne využíva schránku, je dlho registrovaný a prevádzkovateľ mu zo dňa na deň bez vedomia zruší účet. Len si predstavte, čo všetko dnes máte na mail registrované - obnova, autentifikátory, rôzne verifikácie či bankové produkty až po Steam, eCommerce a pod. Mail je fakticky vaša digitálna identita a niekto Vám ju len tak zmaže, teda vezme. Skúste to vysvetliť rôznym autentifikátorom, či globálnym firmám, držím Vám palce...



Napríklad steam, prevod účtu medzi mailami neurobí ak nevlastníte aspoň jednu fyzickú kópiu hry a neodfotíte produktový kľúč! Koľko hier máte zakúpených digitálne?

Nehovoriac o tom, že ak som vyzval prevázkovateľa NHM aby mi obnovil schránku, tak to rázne odmietol a vyhovoril sa na bod 3.6 uvedený vyššie. Technická podpora mi tvrdí, že po istom čase je schránka vymazaná zo systému a jej obsah nenávratne zmazaný. Čo samozrejme už zo svojej podstaty fungovania serverov a zálohovania je úplny nezmysel. Všetky služby majú určité body obnovy a rollback tak možný je.



Jediné, čo môžem odporučiť, zutekajte čím skôr z týchto adries na niečo serióznejšie a globálnejšie. ako je gmail.com, outlook.com či iCloud.com, kde je stále po zmazaní nejaká šanca obnovy schránky, väčšinou do 90 dní bez problémov aj u neplatených služieb.

Zdroj: vlastné