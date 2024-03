Pozor na to, čo kupujete! Zákazník dostal za svoje peniaze FAKE RTX 4090

Ani Amazon nie je zárukou toho, že za svoje peniaze dostanete to, čo si kúpite.

Ani overený internetový obchod nemusí byť 100% zárukou toho, že to, čo si kúpite bude aj zodpovedať realite. To je aj prípad zákazníka spoločnosti Amazon, ktorý sa rozhodol kúpiť grafickú kartu ASUS ROG RTX 4090. V tomto prípade mal zákazník celkom šťastie, keďže mu prišla poškodená a tak bola odoslaná na reklamáciu do spoločnosti North West Repair (NWR). Opravca sa počas opravy rozhodol zdieľať tento príbeh aj na svojom YouTube kanáli.

Počas vizuálnej kontroly bolo zistené, že na doske karty sa nachádza pomerne veľká trhlina a tam to ešte len začína. Zistený bol aj roztavený napájací konektor, teda chyba, ktorou tieto grafické karty trpia. Tu by v podstate mohol opravca skončiť diagnostiku, lenže počas diagnostiky sa objavili ďalšie nezrovnalosti. Technikov zaujala aj neoriginálna záručná nálepka, ktorá pri poškodení deteguje neoprávnenú manipuláciu s kartou. Problematické sa ukázali aj samotné skrutky, ktoré boli dotiahnuté viac ako treba, pričom dve z nich takmer nebolo možné vyskrutkovať.

Po odstránení chladiča bolo technikom zistené, že vyhrievacie podložky nepokrývali všetky pamäťové čipy a samotné GPU malo byť "usmažené". Technik ďalej zistil, že ani štítok nehovorí pravdu o tom, kým má byť daná grafická karta. Podľa kódu sa má totiž jednať o RTX 4080 a nie RTX 4090 s 24 GB VRAM. Výsledok servisu znie, že nie je čo opravovať. Bohužiaľ toto nie je jediný prípad, kedy zákazník dostal falošnú grafickú kartu, či silikónový tmel. Svoje by o tom vedel povedať zákazník, ktorý si kúpil RTX 4090. Tú síce dostal, ale bez GPU a VRAM.

