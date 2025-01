Prvá verejná beta verzia OS Android 16 je tu!

Google sa pravdepodobne ponáhľa s vydaním novej verzie mobilného operačného systému Android.

Prvá verejná beta verzia systému Android 16 prináša niekoľko významných noviniek, medzi ktoré patrí obmedzenie prístupu Google k živým upozorneniam na uzamknutej obrazovke. Tieto dynamické upozornenia, nazývané „Live Updates“, umožňujú používateľom sledovať dôležité prebiehajúce aktivity, ako napríklad zdieľanie jázd, objednávky jedla a navigáciu, priamo na uzamknutej obrazovke. Ide o obdobu funkcie „Live Activities“, ktorú Apple predstavil pre iPhone v roku 2022. Zatiaľ čo riešenia od Apple a Samsungu (Now Bar v One UI 7) podporujú širšiu škálu aplikácií a upozornení, Android 16 ich zatiaľ obmedzuje len na spomínané tri kategórie. Zobrazovanie týchto upozornení sa tiež líši – zatiaľ čo Samsung ich zobrazuje ako plávajúce upozornie v spodnej časti obrazovky a Apple využíva Dynamic Island, Android 16 ich umiestňuje do bežného zásobníka upozornení.

Ďalšou kľúčovou zmenou je úprava správania aplikácií na tabletoch a skladacích zariadeniach. Android 16 obmedzuje možnosť vývojárov uzamknúť veľkosť a orientáciu okien aplikácií, čím zabezpečuje ich bezproblémové fungovanie na rôznych veľkostiach displejov a tvarových faktoroch. Cieľom je, aby sa aplikácie otvárali na celej obrazovke a dali sa voľne meniť ich rozmery pre multitasking. Výnimkou sú hry a vývojári majú možnosť sa z tejto zmeny odhlásiť, avšak od príchodu Androidu 17 v roku 2026 už táto možnosť nebude existovať. Táto zmena má zabezpečiť konzistentnejší a optimálnejší používateľský zážitok na zariadeniach s väčšími displejmi.

Okrem spomínaných zmien prináša prvá verejná beta verzia Androidu 16 aj ďalšie vylepšenia. Medzi ne patrí podpora kodeku Advanced Professional Video (APV), detekcia scén pre aktiváciu nočného režimu v aplikáciách fotoaparátu a vylepšená podpora vertikálneho vykresľovania textu. Tieto funkcie boli už predstavené v predchádzajúcich beta verziách pre vývojárov. Google tiež potvrdil prácu na ďalších rozšíreniach pre svojho asistenta AI Gemini, ktorý už teraz dokáže fungovať vo viacerých aplikáciách naraz. Beta verzia Androidu 16 je dostupná pre všetky telefóny Google Pixel od verzie Pixel 6 a pre tablet Pixel. Očakáva sa, že finálna verzia Androidu 16 bude vydaná v 2. štvrťroku tohto roka, čo je výrazne skôr, ako bývalo zvykom.

Zdroj: TheVerge,

Zdroj obrázku: Perplexity AI,