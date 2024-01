Putin chce, aby Rusko získalo prvenstvo vo vývoji umelej inteligencie

Podľa ruského prezidenta, sú západné AI neobjektívne.

Umelá inteligencia je zatiaľ stále v "plienkach", ale vývoj prebieha takmer nepretržite. Zatiaľ o AI môžeme hovoriť len ako o jazykových modeloch, generátoroch obrázkov a podobne, ktoré majú stále ďaleko od dokonalosti. Konkurencia v tomto technologickom odvetví je neúprosná a toho si je vedomý aj prezident Ruskej federácie - Vladimir Putin. Na nedávnej konferencii venovanej umelej inteligencii, ktorá sa konala v Moskve sa objavil aj tamojší vodca krajiny. Ten mal vyzvať ruské spoločnosti, aby sa vo veľkej miere orientovali na vývoj umelej inteligencie a zároveň pochválil snahu dvoch domácich firiem, ktoré tak už konajú - Yandex a Sberbank. Napriek tomu považuje za potrebné zvýšiť úsilie v tomto technologickom odvetví.

V rámci prejavu sa ruský prezident "obul" aj do "západu", ktorý má podľa jeho slov aktuálne monopol vo vývoji umelej inteligencie. Zároveň mal dodať, že tieto generatívne modely sú zaujaté voči Rusku a poskytujú používateľom nepresné informácie o ich krajine, keďže sú tieto modely trénované len na "západných" údajoch a vďaka tomu majú byť veľmi selektívne a neobjektívne. Prezident Ruskej federácie vyzval vládu, aby vo veľkej miere investovala do výskumu a vývoja AI, nakoľko to má byť technológia budúcnosti, ktorú je veľmi ťažké sankcionovať.

Ešte v marci tohto roku sa prezidenti Ruska a Číny zhodli, že majú v pláne urobiť zo svojich krajín lídrov vo výskume a vývoji umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a IT všeobecne. To, ako sa to obom krajinám podarí, bude určite zaujímavé sledovať, nakoľko prísne sankcie obom štátom komplikujú prístup k dôležitým a moderným technológiám.

Zdroj: Techspot,