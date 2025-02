Revolučný Wi-Fi smerovač sľubuje konektivitu na kilometre ďaleko

Spoločnosť Morse Micro predstavila prelomový Wi-Fi smerovač MM-HL1-EXT, ktorý môže zmeniť spôsob, akým vnímame bezdrôtové pripojenie. Tento nový model, súčasť série HaLowLink 1, využíva technológiu Wi-Fi HaLow na dosiahnutie bezprecedentného dosahu až 16,09 km vo vidieckych oblastiach a takmer 4,6 km v mestskom prostredí.

Kľúčovou vlastnosťou smerovača je jeho schopnosť pracovať v pásme 900 MHz, čo mu umožňuje prekonávať prekážky a pokryť väčšie vzdialenosti efektívnejšie ako tradičné Wi-Fi siete. Zároveň podporuje aj štandardné 2,4 GHz Wi-Fi 4, čím poskytuje všestranné riešenie pre rôzne potreby pripojenia. Srdcom zariadenia je výkonný dvojjadrový procesor MediaTek MT7621A, doplnený o 256 MB RAM a 32 MB flash pamäte. Rádiový modul obsahuje špičkový čipset Morse Micro MM6108, ktorý zabezpečuje stabilný výkon na veľké vzdialenosti.

Z hľadiska konektivity ponúka MM-HL1-EXT - dva gigabitové ethernetové porty a podporu pre Ethernet cez USB. Napájanie a prenos dát je možné realizovať cez jediný USB-C port, čo zjednodušuje inštaláciu a použitie. Rýchlosti, ktoré smerovač dosahuje, sú pozoruhodné vzhľadom na jeho dosah. Wi-Fi HaLow ponúka maximálnu rýchlosť 32 Mbps, zatiaľ čo Wi-Fi 4 môže dosiahnuť až 300 Mbps. Tieto parametre robia z MM-HL1-EXT ideálne riešenie pre široké spektrum IoT a priemyselných aplikácií.

S cenou pod 100 dolárov (približne 95 eur) je MM-HL1-EXT dostupný pre širokú škálu zákazníkov. Momentálne je k dispozícii na Mouser, hoci zásoby sú obmedzené. Ďalšie jednotky by mali byť k dispozícii do polovice apríla 2025. Vývoj technológie Wi-Fi HaLow spoločnosťou Morse Micro trvá takmer desaťročie. Ich úsilie prinieslo pozoruhodné výsledky - od smerovača schopného pokryť 3,22 km pri napájaní z mincových batérií až po súčasný model s dosahom 16,1 km.

Potenciálne aplikácie tejto technológie sú rozsiahle. V priemyselných podmienkach môžu dve jednotky MM-HL1-EXT efektívne nahradiť ethernetovú kabeláž pre vzdialené inštalácie. Pre vidiecke oblasti môže tento smerovač znamenať revolúciu v dostupnosti vysokorýchlostného internetu.

S príchodom MM-HL1-EXT na trh sa otvára nová kapitola v oblasti bezdrôtovej konektivity. Tento smerovač nielen rozširuje hranice toho, čo je možné s Wi-Fi, ale robí to aj cenovo dostupným spôsobom. Pre mnohých používateľov to môže znamenať koniec problémov so slabým signálom a mŕtvymi zónami, zatiaľ čo pre priemysel to otvára nové možnosti pre efektívnejšiu a flexibilnejšiu komunikáciu.

Zdroj: Techspot,

Zdroj obrázkov: Perplexity AI,