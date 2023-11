Roblox sa vyhráža zamestnancom!

Firma chce, aby sa zamestnanci vrátili do kancelárií. Tým sa ale nechce, preto padajú z úst vedenia firmy slová o prepúšťaní.

V čase pandémie Covid-19 sa veľa technologických spoločností rozhodlo zaviesť štýl práce formou "home-office". To sa samozrejme nejednému zamestnancovi zapáčilo. Domáce pohodlie je na nezaplatenie, na ostatné veci je tu - veď viete čo - poznáte tú reklamu. Pandémia skončila a kancelárie naďalej "zívajú" prázdnotou. To sa technologickým spoločnostiam nepáči. Podobný názor zastáva aj generálny riaditeľ spoločnosti Roblox - David Baszucki, ktorý nedávno rozoslal zamestnancom e-mail, že majú čas do 16. januára 2024, aby sa rozhodli ako sa s nimi naloží ďalej, teda či sa vrátia do kancelárií na dni - utorok, streda, štvrtok, alebo si budú hľadať prácu inde. Tí, ktorí sa rozhodnú ostať pracovať, firma im chce pomôcť s presťahovaním a dodatočnými nákladmi na tento úkon.

Táto správa mala vyvolať u väčšiny zamestnancov vlnu nevôle. V prípade, že sa zamestnanec rozhodne ukončiť pracovný pomer, spoločnosť mú dá odstupné podľa odpracovaného obdobia, ale bude hradiť šesť mesiacov po ukončení pomeru aj zdravotné poistenie. Tento krok spoločnosti Roblox je trochu paradoxným, nakoľko firma v hre robí nábory na nových zamestnancov. Herný tvorca argumentuje, že práca s kolegami motivuje k novým nápadom, vďaka čomu majú byť zamestnanci kreatívnejší, než keby sedeli doma za počítačom.

Podľa nedávnych štúdií mala práca z domu priniesť zamestnancom hlavne zdravotné a duševné pohodlie, či menej stresu z firemného prostredia, nehovoriac o "zabíjaní" času cestovaním do a z práce. Ďalšia štúdia mala poukázať na to, že táto forma práce mala spôsobiť 18-percentný pokles v produktivite zamestnancov.

Zdroj: Techspot,