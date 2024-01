Rusko chce mať prvý modul novej vesmírnej stanice na orbite už onedlho!

Putin chce dodržať svoje slová o vlastnej vesmírnej stanici.

Vzťahy medzi Ruskou federáciou a zvyškom "západného sveta" sú už roky veľmi napäté a k ich zlepšeniu nepomohol ani pretrvávajúci konflikt na Ukrajine. Na to Európska únia a Spojené štáty americké zareagovali sankciami a značným obmedzením obchodných vzťahov s Ruskom. Tento konflikt zasiahol aj medzinárodnú orbitálnu stanicu - ISS (International Space Station), ktorú vybudovalo Rusko spolu so západnými krajinami vybudovalo. Obieha našu planétu od roku 1998. Dĺžka spolupráce medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou na stanici je ešte dlhšia a siaha do roku 1988. Bohužiaľ nedávne konflikty naštrbili spoluprácu medzi krajinami aj v rámci tohto medzinárodného projektu. Tie vyústili až v to, že Rusko chce odstúpiť od participácie na projekte ISS.

K téme vesmírnej stanice sa nedávno vyjadril aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý predstavil plán vlastnej orbitálnej stanice, ktorou chce nahradiť pomaly dosluhujúcu ISS. Rusko by chcelo mať vo vesmíre prvý modul novej stanice už počas roku 2027, čím by zároveň chcelo plynule presunúť svojich astronautov z Medzinárodnej vesmírnej stanice. Prezident mal zároveň vyzvať vedúcich pracovníkov vo vesmírnom segmente, aby dohliadli na zlepšenie pracovných podmienok, ale aj platových. Manažérom sal za cieľ prilákať aj zahraničné investície a pracovníkov, ale aj väčšie zapojenie súkromného sektora. Bohužiaľ proti týmto ambicióznym plánom "hrá" dlhodobo podfinancovaný sektor, ktorý zároveň "zápasí" s vysokou korupciou.

Zdroj: Phys.org,