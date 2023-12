Samsung Galaxy S24 príde na trh s dvoma rôznymi CPU

Európsky trh sa môže pravdepodobne "tešiť" z návratu procesorov Samsung Exynos.

Generálny riaditeľ spoločnosti Qualcomm - Cristiano Amon mal počas výročnej správy naznačiť, že pripravovaná séria smartfónov Samsung Galaxy S24 príde na trh s dvoma rozdielnymi procesormi. Procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen 3 by mal v tomto prípade dominovať. Fanúšikovia z Európy a zároveň prémiových smartfónov tohto juhokórejského výrobcu budú pravdepodobne sklamaní. Plánuje totiž veľký predpoklad, že verzia smartfónov s CPU Snapdragon 8 gen 3 sa do Európy nedostane. Smutný by mali byť aj budúci juhokórejskí majitelia zariadení zo série S24. Výnimkou by mal byť len smartfón Samsung Galaxy S24 Ultra, ktorý by sa mal spoliehať výlučne na čipset od výrobcu Qualcomm.

Bez ohľadu na model si budú môcť užívať procesory Qualcomm Snapdragon 8 gen 3 v zariadeniach Galaxy S24 len budúci majitelia zo Spojených štátov amerických. Na európskom a juhokórejskom trhu by mali prevažovať zariadenia s procesorom Samsung Exynos 2400. Tento čipset by sa mal objaviť hlavne v smartfónoch Samsung Galaxy S24 a Samsung Galaxy S24+. V prípade zariadenia Samsung Galaxy S24 Ultra by malo dôjsť k vylepšeniu fotoaparátov a v tomto prípade by mala pripravovaná novinka používať nové snímače - Samsung ISOCELL Zoom Anyplace. Bohužiaľ, o novej triede fotosnímačov sú zatiaľ informácie pomerne skúpe a nepresné. Neostáva teda nič iné, ako si počkať na predstavenie novej série Galaxy S24.

