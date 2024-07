Samsung predstavil nové skladačky Fold6 a Flip6

Leto v podaní Samungu patrí už niekoľko rokov skladacím zariadeniam Galaxy Foldables. Ani tento rok tomu nie je inak a Samsung tak predstavil už šiestu generáciu skladacích smartfónov Galaxy Fold 6 a Galaxy Flip 6.

Samsung sa označuje za priekopníka skladacích zariadení. Prvá a druhá generácia bola akýmsi nástrelom, ktorá vytvorila novú kategóriu skladacích zariadení.

Tretiu a štvrtú Samsung označuje ako posúvanie hraníc, kedy sa zariadenia dostali do použiteľnejšej formy v podobe dlhšej výdrže na batériu, kvalitnejšou fototechnikou a v neposlednom rade odolnejšou konštrukciou.

Minulá, piata generácia, sa zamerala na produktivitu a zamerala sa na praktické využitie viacerých obrazoviek a ich využitie v praxi v podobe Flex Window.

O tom svedčí aj spokojnosť zákazníkov. Pri Fllip5 je to 92% a pri Fold5 až 94%.

Galaxy AI

Galaxy AI, kredit: samsung.com/sk

AI je aktuálnou témou a tak jej nasadenie ani nie je prekvapením, keďže jej implementáciu do systému Samsung predstavil už pri aktuálnej sérii Galaxy S.

Využiť ju dokážete pri tvorbe poznámok, kde vám naformátuje vybraný text, vytvorí sumár či náhľadový obrázok, tvorbu zhrnutí z webov, na prepisy rozhovorov či tvorbu prezentácii a obsahu.

Nechýba tiež simultánne tlmočenie, avšak iba vo vybraných jazykoch, medzi ktorými zatiaľ slovenčinu ani nám príbuznú češtinu nenájdete. AI pomôže aj pri tvorbe e-mailov zadaním témy a forme konverzácie, podobne ako to môžete poznať z ChatGPT, avšak priamo vo vašom smartfóne. AI vám pomôže aj pri úprave a tvorbe obrázkov, či už kompletným generovaním z náčrtu alebo úpravou fotografií pridaním želaných prvkov.

Galaxy Fold6

Fold6 sa zameriava primárne na produktivitu. V roztvorenom stave poskytuje 7,6" AMOLED displej s rozlíšením 2160x1856 bodov a pomerom strán 20,9:18, teda takmer štvorec.

Rozmery sa oproti predchodcovi Fold5 zmenili iba minimálne. Výška zariadenia sa zmenšila o 1,4 milimetra a šírka v zloženom stave narástla o 1 milimeter. V roztvorenom stave však narástla šírka o 2,7 milimetra. Môžu za to zmenšené okraje a celkovo ostrejšie hrany zariadenia.

Prechod zo zaoblených okrajov na rovné priblížil pocitovo Fold6 k "obyčajným", neskladacím smartfónom, pretože v zloženom stave som prakticky nevnímal, že sa zariadenie skladá z dvoch častí.

V roztvorenom stave pôsobí Fold6 štíhlejšie a kompaktnejšie, hoci obrazovka zostala prakticky rovnako veľká ako u predchodcu. Čo sa oproti minulosti nezmenilo, je viditeľná vlnka v strede obrazovky, pod ktorou je umiestnený pánt.

K lepšiemu dojmu prispelo aj zníženie hmotnosti, hoci sa nejedná o nejaký zásadný pokles. Samsungu sa teda opäť podarilo o čosi zredukovať hmotnosť. Tá je teraz 239 gramov, čo je porovnateľné s Galaxy S24 Ultra. Oproti minulým generáciám je to pokles o 14g, resp. až o 24g oproti Galaxy Fold4.

Hardvérová výbava poskytuje to naj, čo je aktuálne k dispozícii. Samsung nasadil Snapdragon 8 gen 3 pre Galaxy, teda vylepšenú verziu Snapdragonu. Ten poskytuje oproti Fold5 až 41% nárast výkonu neurálnej jednotky, 25% nárast výkonu GPU a 14% nárast výkonu CPU.

O bezproblémový odvod tepla sa stará chladenie typu vapor-chamber, teda parná komora. Tá oproti predošlej generácii narástla na 1,6 násobok.

Galaxy Flip6

Flip6 sa postupne pretvoril z imidžovky na perfektne použiteľnú a praktickú skladačku. Kedysi malé náhľadové okienko sa zmenilo na plnohodnotný displej "FlexWindow" s uhlopriečkou 3,4", ktorý ponúka množstvo widgetov pre rôzne situácie.

Náhľady správ, rýchle odpisovanie, prístup k informáciám, počasiu, kalendáru, ale aj fotoaparátu. To všetko je k dispozícii bez toho aby ste museli otvárať zariadenie. Je až nepredstaviteľné, že kedysi bola podobná veľkosť obrazovky štandardom na prvých smartfónoch.

Podobne ako Fold6, má aj Flip6 rovné hrany. V zloženom stave som tak menej vnímal, že sa zariadenie skladá z dvoch častí, hoci väčšiu hrúbku oproti ostatným smartfónom sa zatiaľ nepodarilo úplne zamaskovať.

Po otvorení poskytuje Flip6 6,7" obrazovku s pomerom strán 22:9. Takto dlhá (či vysoká?) obrazovka je celkom praktická na prezeranie webu aj na písanie správ, pretože klávesnica zaberie iba menšiu časť obrazovky. Ergonomicky sadne Flip6 veľmi dobre do dlane, čo opäť pripisujem rovným okrajom. Celkovo pôsobí ľahko a vyvážene.

Hardvér je opäť to naj, a teda Snapdragon 8 gen 3 pre Galaxy. Samsung prvý krát nasadil chladenie typu vapor-chamber, parnú komoru, aj do série Flip. Flip6 si výrazne prilepšil aj pri batérií, ktorá má kapacitu 4000 mAh.

Flip6 si polepšil aj v oblasti fotografie. Rozlíšenie hlavného snímača narástlo z 12 MP na 50 MP, čo bola aj častá kritika u predchodcu Flip5. Fotoaparát je teraz zhodný s tým čo nájdete aj vo Fold6, s výnimkou teleobjektívu. Fotoaparátu pomáha aj umelá inteligencia na rozlíšenie scén a fotografovanému obsahu.

Funkcia Auto Zoom dokáže rozpoznať snímaný objekt a automaticky upraviť zoom pre čo najlepší záber, a to dynamicky počas nakrúcania videa. Ak sa teda vzdialite, priblížite alebo pohnete v zábere, AI upraví šírku záberu a pekne vás zarámuje. Samozrejme v rámci možnosti širokouhlého fotoaparátu.

Nechýbajú obaly a puzdra

Samsung pripravil pre novinky ochranné obaly a puzdra. Tie musia byť opäť špeciálne prispôsobené skladaciemu mechanizmu a uchytávajú sa opäť z časti lepením. K dispozícii sú jednoduchšie prevedenia s čisto ochrannou funkciou, ale aj s prepracovaným dizajnom, v koženom prevedení či integrovaným stylusom, alebo obal pre Flip6 so zabudovaným podsvietením.

Parametre

Tabuľku so zhrnutím tých najpodstatnejších parametrov uvádzam nižšie. Komu by sa málilo a túžil by študovať podrobne frekvencie LTE a 5G, odporúčam zavítať na web samsung.com/sk.

Samsung Galaxy Fold6

Hlavná obrazovka 7,6" Dynamic AMOLED 2X

2160 x 1856 px, 20,9:18, 374 PPI

120 Hz, adaptívna frekvencia 1 - 120 Hz Obrazovka "cover screen" (vonkajšia) 6,3" Dynamic AMOLED 2X

2376 x 968 px, 22,1:9, 410 PPI

120 Hz, adaptívna frekvencia 1 - 120 Hz Rozmery v zloženom stave 68,1 x 153,5 x 12,1 mm Rozmery v rozloženom stave 132,6 x 153,5 x 5,6 mm Kamera v "cover screen" 10 MP selfie kamera

F2,2, 1,22μm pixel, 85° FOV Kamera v hlavnej obrazovke 4 MP under-display,

F1,8, 2,0μm pixel, 85° FOV Hlavná kamera (3x) 12MP ultra-široká,

F2,2, 1,12μm pixel, 123° FOV 50MP širokouhlá, Dual-Pixel AF, OIS,

F1,8, 1,8μm pixel, 85° FOV 10MP telefoto, OIS,

F2,4, 1,0μm pixe, 36° FOV, 3x optický zoom Čipset Snapdragon 8 Gen 3 pre Galaxy Pamäť a úložisko 12GB RAM + 1TB

12GB RAM + 512GB

12GB RAM + 256GB Odolnosť voči prachu a vode IP48 Batéria 4400mAh Nabíjanie Rýchle nabíjanie, 50% kapacity za 30 minút s 25W adaptérom, Bezdrôtové nabíjanie Fast Wireless Charging 2.0 Wireless Power Share

OS Android 14 + OneUI 6.1.1

zabezpečenie Samsung Knox Farebné varianty ružová, strieborná, modrá + čierna a biela exkluzívne na samsung.sk

Samsung Galaxy Flip6

Hlavná obrazovka 6,7" Dynamic AMOLED 2X

2640 x 1080 px, 22:9

120 Hz, adaptívna frekvencia 1 - 120 Hz Obrazovka "cover screen" (vonkajšia) 3,4" 60 Hz AMOLED

720 x 748 px, 306 PPI Rozmery v zloženom stave 71,9 x 85,1 x 14,9 mm Rozmery v rozloženom stave 71,9 x 165,1 x 6,9 mm Predná kamera 10 MP selfie kamera

F2,2, 1,22μm pixel, 85° FOV Hlavná kamera (2x) 12MP ultra-široká,

F2,2, 1,12μm pixel, 123° FOV 50MP širokouhlá, Dual-Pixel AF, OIS,

F1,8, 1,8μm pixel, 85° FOV Čipset Snapdragon 8 Gen 3 pre Galaxy Pamäť a úložisko 12GB RAM + 512GB

12GB RAM + 256GB Odolnosť voči prachu a vode IP48 Batéria 4000 mAh Nabíjanie Rýchle nabíjanie, 50% kapacity za 30 minút s 25W adaptérom, Bezdrôtové nabíjanie Fast Wireless Charging 2.0 Wireless Power Share OS Android 14 + OneUI 6.1.1

zabezpečenie Samsung Knox Farebné varianty strieborná, žltá, zelená, modrá + čierna, biela, oranžová exkluzívne na samsung.sk

Ceny a bonusy

Cenovky nových skladačiek Fold6 a Flip6 sú podľa očakávaní vysoké a na strednú triedu s priaznivejšou cenovkou si budeme musieť ešte počkať.

Náplasťou je aspoň ponuka výkupného bonusu za staré zariadenie, s ktorými môžete pri nákupe Fold6 ušetriť až 280 €, zatiaľ čo pri Flip6 je to suma až 200 €. Výška výkupného bonusu závisí od typu zariadenia. Pre maximálnu výšku je potrebné odovzdať aspoň Galaxy S9 a novší, alebo úhlavného nepriateľa, teda iPhone 11 a novší :)

Študenti môžu získať ešte dodatočnú zľavu a Samsung ponúka aj dodatočné zľavy pri nákupe viacerých zariadení či 0% navýšenie pri nákupe na splátky.

Bonusom je aj 1-ročný Galaxy Premier Service, ktorý kryje náhodné poškodenie so spoluúčasťou, a tiež bezplatná výmena ochrannej fólie 2+2, teda dve fólie počas prvého roka a dve fólie počas druhého roka používania.