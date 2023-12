Sme odpočúvaní smartfónmi? Podľa reklamnej agentúry ÁNO a ešte sme k tomu dali súhlas!

Určite ste si všimli, že po nejakom rozhovore sa vám začali zobrazovať na smartfóne reklamy o veciach, o ktorých ste sa nedávno bavili. Sme odpočúvaní?

Už dlhšiu dobu sa medzi ľuďmi objavuje konšpirácia, týkajúca sa odpočúvania smartfónmi. Rozprávate sa napríklad s rodinou, alebo priateľmi o tom, ako chcete sadiť rajčiny na budúci rok a po ukončení rozhovoru si prezeráte napríklad novinky na sociálnej sieti a v tom si všimnete, že sa vám objavuje čoraz viac reklám na tému záhradníctvo, pestovanie rastlín, či aké rajčiny si treba kúpiť a podobne. Kde je pravda s odpočúvaním našich smartfónov je zatiaľ otázka, ktorá stále nebola zodpovedaná. Spoločnosti ako Google, Apple a Microsoft túto formu zbierania dát popierajú. Lenže podľa dcérskej firmy - Local Solutions spoločnosti - Cox Media Group (CMG) sme odpočúvaní a ešte dokonca sme k tomu dali súhlas.

Podľa už neexistujúcej webovej stránky spoločnosti Local Solutions, má prebiehať reklamná kampaň zameraná práve na využívanie technológie - Active listening. Vďaka tomu by malo byť zabezpečené presné pokrytie potrieb "zákazníka". Táto technológia sa má nachádzať nielen v smartfónoch, ale aj v inteligentných televízoroch a ďalších zariadeniach využívajúcich hlasový vstup. V materiáloch spoločnosti sa objavili aj príklady, ako by mali byť údaje zbierané, no napriek tomu toto riešenie zberu dát nie je plne vysvetlené. Na otázky redaktorov webového portálu Gizmodo obe spoločnosti doteraz neodpovedali, ale podľa ich tvrdení dávame k používaniu tejto praktiky súhlas prijatím podmienok používania softwareu a aplikácií.

Skôr je pravdepodobné, že obe spoločnosti nakupujú tieto dáta od samotných tvorcov operačných systémov - Android a iOS. Google aj Apple majú najlepší prístup k jednotlivým súčastiam systému a môžu tieto informácie predávať ďalej, aj keď toto tvrdenie sa snažia vyvrátiť. Taktiež je možné, že reklamné spoločnosti nás poznajú oveľa lepšie než my samých seba a to vďaka veľmi dobrej profilácii. Za to môžu napríklad súbory "cookie" a podobné technológie. Každopádne, kde je pravda sa asi tak skoro nedozvieme.

