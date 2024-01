SMIC sa pripravuje na výrobu 5nm čipov pre Huawei

Čínsky výrobca procesorov technologicky napreduje.

Čínske spoločnosti sa snažia vyrovnávať sa so sankciami najlepšie ako vedia. To platí aj v prípade výrobcu čipov - Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Táto z polovice čínskou vládou vlastnená spoločnosť sa napriek technologickým prekážkam pripravuje na výrobu 5 nm procesorov. Kde je ale komplikácia? SMIC sa v tomto prípade musí spoľahnúť na výrobný proces pomocou DUV (Deep UltraViolet), kým vyspelí konkurenti používajú EUV (Extreme UltraViolet). Tento rozdiel má pre čínskeho výrobcu znamenať použitie väčšieho počtu fotomasiek, oproti EUV. Za to do určitej miery môže rozdiel vo vlnových dĺžkach svetla medzi DUV a EUV. Kým EV pracuje s vlnovou dĺžkou 13.5 m, tak DUV narába s oveľa väčším rozsahom - 248 nm až 193 nm. Vďaka EUV je tak tak výroba pokročilých čipov oveľa jednoduchšia.

Pre SMIC to teda znamená jediné - drahšia výroba procesorov Kirin pre spoločnosť Huawei. Dá sa však predpokladať, že ani toto nie je prekážka pre čínske spoločnosti. V prípade výrobcu smartfónov Huawei to znamená postupný návrat na prvé priečky medzi konkurenciu. Firme sa podarilo pomerne dobre nahradiť nedostupné americké technológie inými a naďalej byť schopnou konkurenciou aj v oblasti prémiových smartfónov. To platí aj v prípade vývoja vlastného operačného systému - HarmonyOS, kde sa výrobcovi podarilo nalákať aj vývojárov aplikácií. Dá sa teda predpokladať, že čínsky výrobca smartfónov bude naďalej napredovať v snahe dobehnúť, prípadne aj dorovnať konkurenciu.

Zdroj: Gizchina,