Stane sa Sam Altman zamestnancom Microsoftu?

Nečakaný koniec jednej z hlavných osobností zodpovednej za výrazný pokrok vo výskume AI zamiešal kartami v tomto odvetví.

Nečakaný koniec Sama Altmana na poste generálneho riaditeľa spoločnosti OpenAI vyvolal veľké prekvapenie vo svete informačných technológií. Altman sa stal jedným z najväčších propagátorov umelej inteligencie, pričom sa zaslúžil na poste riaditeľa o vytvorenie pomerne dobrého mena spoločnosti, ktorú pomáhal zakladať. Preto vyslovenie nedôvery zo strany správnej rady bolo veľkým šokom. Predstavenstvo totiž dospelo k názoru, že Altman nebol voči nemu úprimný. Tento krok vedenia spoločnosti odsúdil aj nemalý počet zamestnancov, ktorí chcú OpenAI opustiť spolu s Altmanom. Podobne sa rozhodlo zachovať aj niekoľko členov vrcholových pracovníkov tejto priekopníckej firmy, ako napríklad spoluzakladateľ Greg Brockman.

Minimálne bývalý generálny riaditeľ spoločnosti OpenAI má svoje miesto u jedného z jej najväčších investorov - Microsoft isté. Generálny riaditeľ tohto technologického giganta - Satya Nadella sa mal rozhodnúť a rázne konať, aby si nenechal "uchmatnúť" Altmana konkurenciou. Ten by už mal viesť nový výskumný tím, venujúci sa umelej inteligencii. To, že to spoločnosť Microsoft myslí s AI vážne, má hovoriť aj výskum a vývoj akcelerátorov určených pre umelú inteligenciu s názvom - Azure Maia 100 AI Accelerator. Tieto čipy majú byť schopné spustiť a zvládnuť mohutné jazykové modely, akými sú napríklad OpenAI ChatGPT 3.5 Turbo a 4.0. Paradoxne Altman mal pomáhať spoločnosti Microsoft s vývojom týchto čipov.

Dočasným generálnym riaditeľom spoločnosti OpenAI má byť spoluzakladateľ streamovacej služby Twitch - Emmett Shear. Kto bude nakoniec novým CEOm, zatiaľ nie je známe, tak isto nie je známe, kedy má prebehnúť výber.

Zdroj: Techspot,