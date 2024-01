Štokholm ide tvrdo proti spaľovacím automobilom

Hlavné mesto Švédska chce tvrdo zasiahnuť proti spaľovacím automobilom vo svojom centre.

Niektoré mestá na svete chcú byť ekologickými a ísť iným príkladom. O to sa snaží aj hlavné mesto Švédska - Štokholm, ktoré chce už v roku 2025 zakázať automobilom poháňaným spaľovacím motorom vstup do svojho centra. Povolený vstup do centra, by mali mať len hybridné automobily a elektromobily. Výnimku na vstup, budú mať benzínové a naftové sanitky a úľava sa má týkať aj polície. Zo zákazu budú vyňatí aj majitelia automobilov so zdravotným postihnutím. Predstavitelia mesta chcú zaistiť čistejší vzduch a to majú dosiahnuť práve týmto zákazom.

K zákazu sa vyjadril viceprimátor hlavného mesta - Lars Stromgren, podľa ktorého je situácia neudržateľná. Vďaka silne znečistenému ovzdušiu trpia najmä deti, ktorým sa rozvíjajú rôzne pľúcne ochorenia. K tomu sa pridávajú aj starší ľudia, ktorí vďaka znečisteniu umierajú zbytočne predčasne. Zákaz vyvolal silnú vlnu kritiky zo strany odporcov. Tí považujú nariadenie za príliš extrémne a dodávajú, že vládnuca mestská strana sa priveľmi ponáhľa so znižovaním emisií.

Štokholm nie je jediné mesto, ktoré chce znížiť emisie. Nie tak drasticky, ale konajú tak aj mestá ako Berlín, Paríž, Londýn, či Madrid, ktoré zaviedli spoplatnenie za vjazd, alebo prejazd cez centrum s automobilom so spaľovacím motorom. Napriek vlne nevôle so zákazmi sa už ukázali prvé pozitívne výsledky. Napríklad hlavné mesto Veľkej Británie zaznamenalo až 19-percentný pokles emisií od zavedenia zákazu v roku 2019.

Zdroj: Engadget,