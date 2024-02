Superdetektor LISA dostal zelenú

Sú projekty pri ktorých sa čaká na ich začatie veľmi dlho. LISA je takým projektom. Ale zdá sa, že sa nám horizont očakávanej udalosti 🙂, začatia jej merania, práve pretavil do konkrétnych dátumov.



Európska vesmírna agentúra schvalila vstup projektu do realizačnej fázy. Práce na Vesmírnom observatóriu gravitačných vĺn, Laser Interferometer Space Antenna (LISA), sa začnú v januári 2025. Tento projekt, plánovaný od 80. rokov a navrhnutý dekádu neskôr, sa spustí v roku 2035. Bude sa skladať z troch sond na heliocentrickej orbite podobnej Zemi, ktoré použijú laserové lúče na detekciu gravitačných vĺn. LISA bude skúmať gravitačné vlny nižších frekvencií než tie zaznamenávateľné na Zemi, čo by mohlo odhaliť udalosti z raného vesmíru a pomôcť pochopiť expanziu vesmíru. Projekt čelí jedinečným výzvam vo vesmíre, ako sú svetelný tlak a slnečný vietor, ktoré budú riešené inovatívnym dizajnom vesmírnych sond. Očakáva sa, že LISA odhalí udalosti ako zlúčenia supermasívnych čiernych dier a odmeria rýchlosť expanzie vesmíru.



My sa na LISA interferometer tešíme, ako je z minulých príspevkov zrejmé aj pre jeho spoluprácu s Athena teleskopom. LISA "zacíti" približovanie sa čiernych dier rotujúcich okolo seba ešte pred ich zrážkou. Dá o tom správu Aténach teleskopu, ktorý sa tam otočí a budeme môcť pozorovať zlúčenie čiernych dier v priamom prenose 🙂



O schválení projektu informuje ESA na adrese ESA - Capturing the ripples of spacetime: LISA gets go-ahead