Tehly z Mezopotámie pomájú určiť históriu geomagnetického poľa

Pre nás, ktorí sme kedysi strávili veľa času nad knihami Vojtecha Zamarovského, sú mezopotámske tehly známou vecou. Sú základom zikuratov, Babylonských hradieb či Semiramidiných visutých záhrad. Na týchto tehlách zvykla byť pečať vládcu za ktorého vlády bola tehla vyrobená. To umožňuje určiť z ktorého obdobia tehly pochádzajú.

V aktuálne zverejnenom výskume v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences jeho autori skúmali zrnká oxidu železa z 32 tehál z rozných miest Mezopotámie (približne územie dnešného Iraku) datovaných do obdobia 12 mezopotámskych vládcov. Keď boli tieto tehly vypaľované, intenzita geomagnetického poľa sa "vpísala" do horúcich zrniek oxidu železa v nich. Tehly tak môžu pomôcť v opise lokálnych zmien geomagnetického v tomto regióne pred 5 až 2 tisíc rokmi.

Získané udaje potvrdili, že v období medzi rokmi 1050 až 550 p.n.l., nazývanom Levantská geomagnetická anomália železnej doby (Levantine Iron Age geomagnetic Anomaly), bola intenzita geomagnetického poľa v Mezopotámii, vyššia. Ďalším zaujímavým výsledkom je zistenie veľmi rýchlej zmeny gromagnetického poľa v období vlády Nebuchodozora II od 604 do 562 p.n.l., potvrdzujúce, že geomagnetické pole sa dokáže dramaticky meniť vo veľmi krátkych obdobiach desiatok rokov.

Článok opisujúci výsledky výskumu zverejnený v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences nájdete na adrese https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2313361120.

Zdroj: www.pnas.org