Tento chlapec ako prvý po 40 rokoch porazil Tetris

Vedeli ste, že legendárna hra Tetris sa dá naozaj aj dohrať? Za 40 rokov sa to technicky podarilo prvému človeku.

Tetris bol od začiatku vymyslený ako hra, ktorú nejde dohrať. Za 40 rokov sa vytvoril dokonca turnaj na „dohranie“ Tetrisu a už v momente keď dosiahnete skóre 999 999 bodov (prípadne sa hrá ako speedrun), hra je v podstate na konci. Nie je to však úplne pravda. Hra sa totiž neustále sťažuje a sťažuje a je rýchlejšia. Musela sa pritom vymyslieť metóda ako hrať Tetris ďalej, pretože klasickým klikaním na ovládače pomerne rýchlo skončíte. Tak sa vymyslela metóda tlačenia gamepadu na spodnú stranu. V opačnom prípade by ste museli podvádzať a využívať upravený alebo úplne iný ovládač alebo makro.

Profesionálny hráč Tetrisu Willis „Blue Scuti“ Gibson sa stal prvý človek na planéte, ktorý porazil Tetris. Lepšie povedané, v extrémnych leveloch hra proste crashne a to je gameover. To znamená, že ste dosiahli neplánovanú úroveň hry a hra nemá pokračovanie. Tetris bol pôvodne navrhnutý tak, že hráč na konci vždy prehrá. Teoreticky hra končí po dosiahnutí 999 999 bodov avšak pokračuje ďalej na extrémnej úrovni.

Pre zaujímavosť rýchlosť Tetrisu rastie len po level 29, kedy je rýchlosť Tetrisu vyššia ako schopnosti NES ovládača. V roku 2011 preto vymysleli novú metódu „hypertapping“, ktorá nelimituje rýchlosť ovládača, kedy je možné dosiahnuť 50 Hz. To umožnilo dosiahnuť levely 100+. Pri leveli 138 napríklad vypadávajú už farby a kocky sú sotva viditeľné. Ide o bug pomenovaný ako „Charcoal“.

Programátor v roku 2021 použitím AI demonštroval, že hra nakoniec naozaj zamrzne a spadne. A tým sa dosiahne „end game“. Willis Gibson ako 13-ročný chlapec dosiahol ako prvý „True Killscreen“ na leveli 157 a dokázal, že je to možné. Ďalší cieľ je dosiahnuť level 255, kedy dôjde k reštartu dosiahnutých bodov na 0, machine learning dokázal, že je to možné a preukázal aj kroky akými je to možné dosiahnuť bez toho aby hra spadla. Nateraz je to nedosiahnuteľný míľnik.

Zdroj: techspot