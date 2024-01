Tesla musí vykonať najväčšiu aktualizáciu elektromobilov

Tesla má softwarovo opraviť až 2 milióny elektromobilov.

Automobilová spoločnosť Tesla musí po nariadení americkej National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) vykonať softwarovú aktualizáciu približne dvoch miliónov elektromobilov. Tieto automobily predstavujú takmer jednu dekádu predaja "tesiel" na území Spojených štátov amerických. Majitelia elektromobilov Tesla, ktorí si zakúpili niektorý z modelov spoločnosti Tesla medzi obdobím - 5. október 2012 až 7. december 2023 dostanú bezplatnú aktualizáciu systému. Presnejšie sa jedná o modely - S, 3, X, Y. Aktualizácia má opraviť problém, ktorý spôsobil nemálo dopravných nehôd. Závadou je nedostatočné zabezpečenie pozornosti vodičov počas obdobia, keď sú zapnuté samoriadiace systémy elektromobilu.

Funkcia Autosteer má zabezpečiť, aby vodič dohliadal na priebeh jazdy a v prípade potreby zasiahol, aby predišiel nehode. To znamená, aby držal ruky na volante. Samozrejme, toto nieje jediná vážna SW aktualizácia elektromobilovej spoločnosti. Spoločnosť Tesla musela v priebehu minulého roka vykonať minimálne dve väčšie vzdialené opravy systémov elektromobilov. Týkalo sa to napríklad 350 000 automobilov, ktoré mali problém so systémom Full Self-Driving Beta. Problém musela automobilka "hasiť" aj na 54 000 elektromobiloch Model X, ktoré mali chybnú detekciu brzdovej kvapaliny v systéme. Elektromobily sú analogicky povedané "smartfóny na kolesách" a ako klasické smartfóny, aj tu sa vyskytujú nečakané problémy. V tomto prípade však problém môže stáť majiteľa elektromobilu život.

Zdroj: Techspot,