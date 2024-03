Tesla musí vykonať veľkú aktualizáciu elektromobilov!

Aktualizácia má napraviť veľkosť zobrazovaného písma na displejoch.

Americkému Národnému úradu pre bezpečnosť cestnej premávky (The National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA) sa podarilo zistiť, že veľkosť písma v prípade kontroliek a upozornení je v elektromobiloch značky Tesla nevyhovujúce. Čo to pre výrobcu znamená? Výrobca našťastie nemusí zvolávať automobily do servisných centier a jednotlivo aktualizovať software, ale namiesto toho vydá bezplatnú aktualizáciu systémom OTA (Over-The-Air). Vydaná záplata sa bude týkať takmer 2,2 milióna automobilov.

Zoznam dotknutých elektromobilov Tesla:

Model 3 (2017-2023)

Model S (2012-2023)

Model X (2016-2023)

Model Y (2019-2024)

Závada týkajúca sa veľkosti písma bola zistená počas rutinnej kontroly zamestnancami NHTSA, ktorým sa nepozdávalo veľkosť počas zobrazovania textu k výstražným brzdovým, či parkovacím svetlám a podobne. Prečo je malé písmo problémom? Podľa NHTSA môže snaha o prečítanie upozornenia rozptylovať od sústredenia sa na jazdu automobilu. Napriek tomu je táto závada zatiaľ najmenším prehreškom spoločnosti Tesla, ktorá čelí mnohým vyšetrovaniam v prípadoch "fantómového brzdenia", ale aj množstvom dopravných nehôd a kolízií v spojení s autopilotmi.

Zdroj: Engadget,