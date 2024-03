Toto sú predbežné špecifikácie Vivo X Fold3 Pro

Pripravovaný smartfón sa bude radiť k tomu najlepšiemu, čo sa bude dať kúpiť!

"Vyklápačky" zatiaľ stále dominujú prémiovému segmentu smartfónov, čoho má byť dôkazom aj pripravované zariadenie z dielne čínskej spoločnosti Vivo. Dopredu pripomíname, že zverejnené informácie treba brať s určitým nadhľadom, nakoľko nie sú potvrdené samotným výrobcom smartfónu. O aktuálny únik sa postaral už dobre známy leaker - Digital Chat Station, ktorý zverejnil informácie na čínskej sociálnej sieti Weibo. Novinky sa týkajú zatiaľ nevydaného skladateľného smartfónu - Vivo X Fold3 Pro.

Pripravovaná novinka by mala mať veľmi podobné dizajnové spracovanie ako predchodca, teda Vivo X Fold2 Pro. Rozlíšenia vonkajšieho a vnútorného displeja majú byť takmer totožné. Externý displej má byť 6,53 palcov veľký a vnútorný má ponúknuť rozlíšenie 2 480 x 2 200 pix na 8,03-palcovom displeji. No tu už podobnosti majú končiť. Podľa leakera by mal smartfón používať ARM procesor - Qualcomm Snapdragon 8 gen 3, ktorý aktuálne patrí k špičke vo svete mobilných zariadení. CPU má sekundovať 16 GB RAM a 1 TB vnútorné úložisko. Foto-zostava má pozostávať z dvoch 50 Mpix fotoaparátov a jedného 64 Mpix fotoaparátu. Selfie kamery by mali byť dve s rovnakým 32 Mpix rozlíšením. Batéria by mala ponúknuť 5 000 mAh kapacitu.

Predpokladá sa, že k predstaveniu novinky by malo dôjsť už počas budúceho týždňa.

Zdroj: GSMArena,