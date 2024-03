TSMC aj Samsung majú plán ponechať si výrobu nových čipov v domovských továrňach

Dôvodom pre tento krok má byť slabá podpora krajín, ktoré chcú mať výrobu procesorov na svojej pôde.

Už počas budúceho roka sa má začať s výrobou 2 nm procesorov. Výrobu má započať taiwanské TSMC, ale aj juhokórejský Samsung. Ak by ste čakali, že technologicky pokročilé čipy sa budú vyrábať aj v zahraničných továrňach oboch spoločností, tak ste na omyle. Samsung má totiž v pláne vyrábať procesory vo svojich domovských krajinách, a rovnaký názor zastáva aj TSMC. Dôvodom prečo tomu tak je, je hlavne v nedostatku vysoko-odborných pracovníkov v zahraničí, ale aj pomalé uvoľňovanie dotácií v krajinách, ktoré chcú mať pokročilé závody na výrobu čipov na svojej pôde. Je teda veľmi pravdepodobné, že výroby pokročilých čipov sa nedočkajú ani Spojené štáty americké, ktoré svojim zákonom - CHIPS and Science Act chcú pomerne štedro zadotovať výstavbu tovární, no problémom má byť pomalé uvoľňovanie týchto financií.

Napriek tomu majú spoločnosti zaoberajúce sa výrobou pokročilých čipov stále záujem stavať svoje závody aj za svojimi hranicami. Bohužiaľ musia zápasiť aj s ďalšou komplikáciou, ktorou je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Tú si musia zabezpečiť výrobcovia zo svojich radov a to tak, že na čas presunú zamestnancov do krajín, kde sa má začať výroba. Napríklad spoločnosť Samsung buduje nový závod v Texase (USA), no pokrok vo výstavbe je pomalý,čím by mal zvládnuť maximálne 4 nm uzly. TSMC sa zas musí potýkať s iným problémom, ktorý tkvie v zastavení exportu svojich odborníkov do nového závodu v Spojených štátov amerických, nakoľko sa voči tomuto kroku ohradili miestne odbory. Dobre na tom nie je ani Európa, kde sa spoločnosti tiež "topia" v problémoch. Naďalej má teda vo výrobe čipov dominovať hlavne Čína a diverzifikácia výroby, o ktorú sa snažia krajiny Európskej únie, USA, Japonska a Indie čelia veľkým komplikáciám.

Zdroj: GSMArena,