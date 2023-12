Turbo Pascal oslavuje 40 rokov!

Programovaciemu jazyku sa podarilo zmeniť pohľad na toto IT odvetie.

Aktuálne existuje vo svete pomerne široká škála programovacích jazykov, akými sú napríklad - Rust, Go, C++, Java, Visual Basic a podobne. V začiatkoch PC tomu tak nebolo a existovalo ich len pár, ale jeden z nich vynikal. Tým bol Pascal, známy aj ako Turbo Pascal, ktorý v súčasnosti oslavuje 40 rokov. Za vývojom jazyka stál švajčiarsky počítačový vedec - Niklaus Wirth, ktorý ho vytvoril ako malý a efektívny programovací jazyk. Ten mal byť zároveň zameraný na podporu dobrých programovacích postupov. Programátori sa mohli s Pascalom stretnúť už od roku 1970, na čo následne získaval na popularite. Jazyku sa neskôr podarilo rozšíriť ešte viac a to vďaka "nástupu" počítačov s operačným systémom Microsoft DOS (MS-DOS). Medzi programátormi ujala verzia od spoločnosti Borland.

Spoločnosti Borland sa podarilo vytvoriť okolo programovacieho jazyku na tú dobu pomerne dobré "integrované vývojové prostredie", známe aj ako IDE. Vďaka nemu mohli programátori nielen písať kód, ale ho aj kompilovať a prepojiť s runtime knižnicami. Prvé verzie IDE Turbo Pascalu sa vyhýbali používaniu diskiet, čo malo za následok beh programu v RAM. To programátorom poskytovalo bezprecendentný výkon, oproti iným vývojovým prostrediam. Software sa v tej dobe predával na disketách a samotný predaj prebiehal formou zásielok za sumu 49.95 dolárov. V prípade, že máte záujem si z nostalgie niečo naprogramovať v Turbo Pascali, máme pre vás dobrú správu. Spoločnosť Borland uvoľnila program ako freeware, ale existuje aj verzia určená pre MS-DOS, ktorú si môžete spustiť napríklad cez DOSBox.

Zdroj: Techspot,