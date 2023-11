Umelá inteligencia môže viesť k ukončeniu potreby pracovať pre peniaze

Na nedávnej konferencii Musk vyslovil víziu, kde nebude potrebné, aby ľudia pracovali.

Umelá inteligencia je stále v plienkach. Zatiaľ sú to len jazykové modely a generátory zvukov a obrázkov, no napriek tomu vývoj pokračuje pomerne rýchlo. Zároveň sú tu dva názorové tábory. Kým prvý vidí v AI hrozbu pre ľudstvo, tak druhý tábor v umelej inteligencii vidí veľkého pomocníka pre ľudstvo. Potom je tu Elon Musk, ktorý pred AI varuje, ale na druhej strane si jednu vytvára. Nie tak dávno žiadal odloženie vývoja umelej inteligencie až o šesť mesiacov.

Pomerne nedávno sa konala konferencia týkajúca sa umelej inteligencie, ktorá sa uskutočnila v Spojenom kráľovstve. Na podujatí sa odohral rozhovor medzi britským premiérom - Rishim Sunakom a americkým multi-miliardárom - Elonom Muskom. Počas rozhovoru Musk vyjaril svoje obavy z rýchleho vývoja umelej inteligencie. Podľa jeho slov to bude prvýkrát v histórii ľudstva, kedy tu bude niečo múdrejšie ako človek. Rozvoj AI by zároveň mohol viesť k strate potreby pracovať a ľudia by mali prácu už len ako hobby, nakoľko všetko ostatné by vykonala umelá inteligencia.

Musk ďalej dodal, že AI by mohla pomôcť určitej skupine ľudí, ako napríklad jeho synovi, ktorý má problémy s nadväzovaním priateľstiev. Išlo by o priateľa v pohode umelej inteligencie. Majiteľ sociálnej Twitter (X) tak isto dodal, že umelá inteligencia by mohla byť skvelým tútorom pre mladých ľudí, no na druhej trane by to mohlo viesť k obavám učiteľov, ktorí by takto mohli prísť o pracovné miesta.

