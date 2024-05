USA chcú postaviť hlasy generované AI mimo zákon!

Hlasy generované AI chce americký úrad postaviť mimo zákon.

Umelá inteligencia zažíva nemalú popularitu, no bohužiaľ ju ľudia nepoužívajú iba s dobrými úmyslami, ale aj s tými zlými, minimálne pochybnými. Jeden taký pochybný úmysel sa nepáči americkej FCC (Federal Communications Commission - Federálna komunikačná komisia). O čo sa presne jedná? Predsedníčka FCC - Jessica Rosenworcelová sa nedávno vyjadrila, že chce dosiahnuť, aby komisia uznala hlasy generované umelou inteligenciou ako "umelé" a preto by mali byť postavené mimo zákon. AI tak môže byť zneužitá na vytváranie veľmi podobných hlasov reálnych ľudí. Vďaka tomu by mohli byť tieto hlasy zneužité na rôzne druhy podvodov. Preto by mali byť takéto hovory podľa predsedníčky FCC nezákonné.

Návrh týkajúci sa zákazu umelou inteligenciou generovaných hlasov prichádza len krátko po tom, ako niektorí obyvatelia mesta New Hampshire dostali zvláštne telefonáty. V týchto hovoroch sa im predstavil hlas podobný americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, ktorí im odporúčal, aby nešli voliť v primárkách. Neskôr bolo bezpečnostnou firmou zistené, že na hovory bola použitá umelá inteligencia start-upovej spoločnosti ElevenLabs. Začínajúca firma mala následne údajne pozastaviť účet, z ktorého boli tieto hovory vykonávané. To, či prejde návrh je zatiaľ neisté. Každopádne kriminálne živly už dlhšiu dobu hľadajú spôsoby, ako využiť umelú inteligenciu vo svoj prospech, presnejšie pre svoje obohatenie sa.

Zdroj: Engadget,