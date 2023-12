Uvažujete nad kúpou SSD? Nemali by ste dlho čakať!

Zdá sa, že koniec lacných SSD diskov sa blíži. Za všetko bude pravdepodobne zodpovedný jeden z najväčších výrobcov na svete.

Ak rozmýšľate nad kúpou SSD disku do svojho počítača alebo notebooku, nemali by ste dlho rozmýšľať. Podľa nedávnej správy spoločnosti Trendforce, má spoločnosť Samsung navýšiť veľkoobchodné ceny o 10 až 20 percent. To by malo viesť k výslednej cene, ktorá bude oproti aktuálnym väčšia o 5 až 13 percent. Za všetko môže zotavujúci sa trh s NAND a DRAM pamäťami. Ešte na začiatku tohto roka, vďaka prebytku čipov trh reagoval až 30 percentným poklesom cien SSD diskov. Na túto situáciu reagovala spoločnosť Samsung radikálnym znížením výroby pamäťových čipov a od tohto kroku očakávala vyriešenie ich prebytku. To sa nakoniec ukázalo ako správny krok.

Trendforce zároveň predpokladá, že juhokórejský výrobca čipov bude pokračovať v zdržovaní, ktoré by sa malo zastaviť až na úrovni 44 percent za dva nasledujúce štvrťroky. Konečná maloobchodná cena by tak mala byť navýšená až o 15 percent. Bohužiaľ panuje aj predpoklad, že po vzore Samsungu, začnú zdražovať pamäťové čipy aj ďalší výrobcovia. Za rozbehnutie trhu s odbytom pamäťových čipov môžu aj koncoví výrobcovia, ktorých ich používajú vo svojich výrobkoch. Vďaka tomuto spoločnosť Samsung verí v opätovné naštartovanie trhu. V prípade, že zvažujete nad zrýchlením svojho PC alebo NB pomocou SSD disku, mali by ste sa rýchlo rozhodnúť, nakoľko zdražovanie sa nezadržateľne blíži.

Zdroj: Techspot,