Vedci odhalili záhadné organizmy v našich črevách!

Vedci netušia, aký význam majú tieto mikroorganizmy v našich telách.

Ľudské telo je stále plné záhad. Napriek tomu, že poznáme náš genóm, stále ho plne nechápeme. Tentokrát sa výskumníkom podarilo objaviť záhadné viroidy, ktoré majú tvar obeliskov. Viroidy sú ešte jednoduchšie organizmy ako vírusy, ale vedci sa doteraz sporia o to, čo bolo skôr. Teda, či bol prvý viroid, alebo vírus. Viroid je jedno-vláknová RNA, bez proteínového obalu, no napriek tomu sa replikujú podobne, teda infikovaním buniek a baktérií. Treba dodať, že aj viroidy stoja za veľkým počtom ochorení. V tomto prípade sa nemusíte báť, pretože tieto objavené RNA vlákna nie sú tvorcami žiadnej choroby a dalo by sa povedať, že žijú s nami v symbióze.

Otázkou je, akú majú úlohu v našom tele? Vedci majú hneď niekoľko teórií. Jednou z nich je "regulácia" mikrobiómu v črevách a ústach a na tento účel majú viroidy používať pomerne bežnú baktériu - Streptococcus sanguinis, vo forme hostiteľa. Zaujímavé je, že vedci objavili tieto RNA reťazce v približne 7 percentách baktérií v črevách a až v 50% v ústach. Výskumníci o tom hovoria, že ide o jasný náznak skúmania nových hraníc sveta vírusov. Mark Peifer z University of North Carolina at Chapel Hill dodal, že čím viac sa "pozerajú", tým viac šialenejších vecí vidia. Tento objav je zároveň dôkazom toho, že svet vírusov a viroidov má stále čo ponúknuť na objavovanie.

Zdroj: Engadget,