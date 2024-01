Vedci vytvorili 100% smrtiaci variant vírusu COVID-19

Výskum čínskych vedcov odsúdila vedecká obec.

Čínski vedci vytvorili variant vírusu COVID-19, ktorý je 100% smrteľný pre takzvané "humanizované" myši. Vírus dostal názov - GX_P2V. Vedci v tomto prípade upravili vírus GX/2017, ktorý by sa dal nazvať "bratrancom" korona-vírusu. Táto mutácia bola objavená v malajzíských pangolínoch ešte v roku 2017, teda takmer tri roky pred vypuknutím celosvetovej pandémie.

Vírus GX_P2V sa vďaka úpravám výskumníkov ukázal ako 100-percentne smrteľný pre geneticky upravené myši. Tie po infikovaní umreli do ôsmych dní. Zmutovaný vírus napáda kosti, mozog, pľúca, priedušnicu, ale aj oči. V posledných dňoch svojho života mali myši rapídne schudnúť, ich pohyb bol veľmi pomalý a zároveň sa zmenilo aj ich držanie tela, presnejšie zhrbili sa. Pomerne strašidelne pôsobí, že deň pred smrťou myšiam zbeleli oči.

Štúdia má byť prvou, ktorá preukázala 100-percentnú úmrtnosť myší vírusom, ktorý je príbuzný COVID-19. Zaujímavosťou na celej štúdii je to, že vedci ani len neuvažovali nad tým, aké škody by dokázal napáchať na ľudskej civilizácii. Výskumníci sa totiž podľa štúdie zamerali na riziko prechodu vírusu na človeka, pričom má poskytnúť jedinečný model na pochopenie správania patogenénnych vírusov. Voči výskumu sa ohradili niektorí vedci, ktorý považujú štúdiu napríklad za úplne zbytočnú a nič nepreukazujúcu. Francois Balloux z Genetického inštitútu University College London k správe dodal, že nevidí nič na tom, čo by sa dalo naučiť z násilného infikovania živých bytostí. Zároveň ale vidí, čo všetko sa dá pokaziť, nakoľko štúdia nehovorí nič napríklad o bezpečnosti počas manipulácie s vírusom.

