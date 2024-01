Vedecké výsledky roku 2023 podľa magazínu Quanta

Quanta magazín je "zjav" publicistiky zameranej na popularizáciu vedy (www.quantamagazine.org). U nás absolútny víťaz kategórie písania o najzložitejších témach vo vede jazykom zrozumiteľným aj laikom a to bez zjednodušovania. A nemyslíme si to len my, magazín získal prestížnu Pulitzerovu cenu v kategórii vysvetľujúceho-objasňujúceho písania (kategória Explanatory Reporting) v roku 2022.



Magazín sumarizuje najvýznamnejšie vedecké výsledky roku 2023 v sérii článkov zameraných na Fyziku, Matematiku, Biológiu a Počítačovej vede.



Vo fyzike sú najvýznamnejšími výsledkami pozorovania Webbovho teleskopu, potvrdenie gravitačného pozadia, existencie gravitačných vĺn spôsobených zrážkami supermasívnych čiernych dier pri zrážkach galaxií a vyriešenie problému kvantového počítania, ktorý umožní presnejšie kvantové výpočty. Článok o najlepších výsledkov vo fyzike, ktorý si z víťazných ohlásení číta najviac ľudí nájdete na tejto adrese.



V matematike to boli viaceré výsledky, keďže Quanta magazín nelimituje počet vybraných výsledkov. Spomeňme prielom v teórii grafov, upresnenie hornej hranice Ramseyho čísla. A tiež prielom v teórii čísel v otázke koľko prirodzených čísel môžete hodiť "do klobúka" aby žiadna trojica z nich nebola od seba rovnako vzdialená (napr. 101,201, 301).



V počítačovej vede, okrem očakávateľného ChatGPT, je to napríklad aj významný pokrok v riešení P vs. NP problému. V biológii to bol napríklad výskum sebauvedomenia a výskum depresie.