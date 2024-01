Vieme ako zistíte, či váš XIAOMI smartfón dostane HyperOS!

Vďaka tejto aplikácii zistíte, či môžete očakávať aktualizáciu na HyperOS.

Aktualizácia Xiaomi, Redmi a Poco smartfónov na nový operačný systém, alebo ak chcete grafickú nadstavbu - HyperOS je vo svete fanúšikov tohto výrobcu veľkou témou. Takmer na dennej báze sa objavujú články, ktoré zakaždým prinášajú úplne inú zostavu podporovaných a nepodporovaných zariadení, nehovoriac o približných termínoch vypustenia aktualizácie pre dané zariadenia. Poriadok a možno väčší chaos sa snaží vniesť do tejto témy aj aplikácia MIUI Downloader & HyperOS, pomocou ktorej si majiteľ Xiaomi, Redmi, alebo Poco smartfónu môže overiť dostupnosť aktualizácií. Aplikácia zároveň umožňuje aj prípadné stiahnutie inštalačného balíčka, ale aj zmeniť niektoré skryté nastavenia systému. Treba však dodať, že tieto úkony vykonávate na vlastnú zodpovednosť.

HyperOS sčasti stavia na operačnom systéme Google Android 14. Vďaka tomu je zabezpečená aj kompatibilita s aplikáciami. Údajne v Číne má byť HyperOS viacej samostatným systémom, než len nadstavbou. To sa nám zatiaľ nepodarilo overiť, nakoľko pre redakčné smartfóny ešte nebola uvoľnená aktualizácia, ktorú by sme vyskúšali nainštalovať pomocou TWRP, alebo cez Fastboot. HyperOS má majiteľom podporovaných smartfónov priniesť rýchlejšie reakcie systému, ale aj väčšie možnosti nastavení. Nový systém prináša aj obmedzenia pre ľudí, ktorí radi experimentujú a teda si pre tieto účely odomkli systémový zavádzač. Títo používatelia by nemali dostať aktualizáciu na HyperOS, no napriek tomu existuje cesta. Tou je komunitná ROM Xiaomi.eu, kde sa už objavujú prvé verzie HyperOS pre rôzne smartfóny, ktorých zoznam sa postupne rozširuje.

