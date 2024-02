Vodiči Tesiel majú najviac dopravných nehôd!

Bohužiaľ vodiči iných značiek automobilov nie sú na tom o nič lepšie.

Americká spoločnosť LendingTree nedávno vydala výsledky prieskumu, ktorý sa zaoberal dopravnými nehodami a incidentmi spôsobenými vodičmi rôznych automobilových značiek. Daný prieskum trval presne rok a dáta zbieral z nahlásených poistných udalostí v období november 2022 až november 2023. Štúdia sa zamerala na majiteľov automobilov, do úvahy preto neboli braní vodiči, ktorí spôsobili nehodu na požičaných, prípadne prenajatých autách. Taktiež nebola skúmaná príčina nehody, dá sa teda povedať, že výskumníci pracovali so "surovými" informáciami. Napriek tomu sú výsledky zaujímavé a do určitej miery sa dá povedať, že podľa majiteľa značky automobilu je možné predpovedať, aký asi bude vodič.

Prvé tri nelichotivé miesta získali vodiči automobilov značiek - RAM, Tesla a Subaru, ktorí mali najviac nehôd v pomere na 1000 vodičov.

Tesla - 23,54 spôsobených nehôd RAM - 22,76 spôsobených nehôd Subaru - 20,90 spôsobených nehôd

Vodiči Tesiel vedú v počte spôsobených nehôd, no štatisticky najhorší vodiči sú majitelia automobilov značky RAM, nakoľko boli zapojení do väčšieho počtu incidentov (prekročenie rýchlosti, nehody..):

RAM - 32,9 dopravných incidentov Tesla - 31,13 dopravných incidentov Subaru - 30,90 dopravných incidentov

Medzi najlepších vodičov patria vodiči automobilov:

Mercury - 15,82 dopravných incidentov Pontiac - 16,24 dopravných incidentov Saturn - 16,84 dopravných incidentov

Svoje prvenstvo získali aj vodiči automobilov značky BMW, ktorí spôsobili najviac dopravných incidentov pod vplyvom alkoholu, či omamných látok:

BMW - 3,13 incidentov spôsobených pod vplyvom alkoholu, alebo drog RAM - 1,72 incidentov spôsobených pod vplyvom alkoholu, alebo drog

Koniec tohto rebríčka pre zmenu obsadili majitelia značiek Mitsubishi (0,89) Volvo (0,92), nasledovaní s rovnakým počtom bodov 0,93 - Kia a Mercury.

Zo štúdie vyplýva to, že podľa značky automobilu sa dá predpokladať o akého vodiča sa jedná. Napríklad je už dlho zaužívané to, že len málo vodičov automobilov BMW pozná spôsob používania smeroviek.

Zdroj: Techspot,