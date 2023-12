Vybuchla pre pár miliónmi rokov neďaleko Zeme kilonova?

Pred 3 a pol miliónmi rokov sa stalo niečo čo prinieslo na Zem zvýšené množstvo izotopu železa 60. Na to prídete tak, že v hĺbke 1500 metrov v oceáne odoberiete z morského dna vzorku horniny. Narežete ju na 1 milimeter hrubé vrstvy, pričom každá potrebovala na svoj vznik približne 400 tisíc rokov. V každej z nich potom určíte výskyt železa 60 a ostatných prvkov a ich izotopov. V článku zverejnenom v časopise Science v roku 2021 takýto výskum ukázal zvýšený podiel železa 60 na Zemi pred tri a pol a šiestimi miliónmi rokov. Pričom pri zvýšenom podiele pred 3 miliónmi rokov sa zistil aj zvýšený podiel Plutónia 244.



Čo sa stalo? Izotop železa 60 vzniká len mimo Zeme, aká udalosť vo vesmíre pred 3,5 miliónmi rokov ho priniesla na Zem?



Aktuálny článok zverejnený na preprintovom serveri arxiv.org ukazuje, že zrážka dvoch neutrónových hviezd, nazývaná kilonova, relatívne blízko Zeme, vo vzdialenosti 110-200 pc, by viedla k podobnému výskytu železa 60 a plutónia ako bolo zaregistrované v vzorkách z dna oceánu.

Ilustračný obrázok: Dve malé, ale veľmi husté neutrónové hviezdy v momente, v ktorom sa spájajú a explodujú ako kilonova. Credit: University of Warwick/Mark Garlick, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

Zdroj: arxiv.org