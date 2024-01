Vydanie linuxového jadra 6.8 sa oneskorí vďaka prírode

Ak ste očakávali vydanie novej verzie Linuxu, tak si ešte chvíľu počkáte.

Otec operačného systému Linux - Linus Tordvalds oznámil, že vďaka silnej snežnej búrke musí odložiť vydanie novej verzie linuxového jadra vo verzii 6.8. V lokalite, kde býva prebieha silná zimná búrka, ktorá "odrezala" od dodávok elektrickej energie tisíce obyvateľov v Portlande (Oregon). Torvalds zároveň dodal, že naposledy takáto búrka spôsobila výpadok dodávok elektrickej energie a prerušenie internetovej komunikácie na celý týždeň. Následné opravy rozvodnej siete by mali komplikovať pomerne nízke teploty, siahajúce k hodnotám až -10°Celsia. Predpokladá sa, že bez elektriny bude minimálne 100 000 ľudí. Torvalds dodal, že neočakáva, že jeho lokalita bude prioritou, preto sa obáva, že bez energie bude minimálne týždeň.

Na margo tohto oznámenia sa objavili rady od ľudí, ktorí Torvaldsovi odporúčali, aby skúsil ísť napríklad do kaviarne Starbucks, kde by mohol prácu dokončiť. Na to namietal popadanými stromami, ale aj elektrickým vedením,preto radšej ostane doma. Výpadok bohužiaľ nie je jediným problémom, ktorý bráni vydaniu novej verzie jadra. Tým ďalším je výrazný pokles vo výkone kernelu. Ako sa ukazuje, táto chyba je síce riešiteľná, ale veľmi komplikovane. Dá sa teda predpokladať, že Torvaldsa čaká pomerne náročné obdobie aj po obnovení dodávok elektrickej energie. Očakáva sa, že vydanie verzie Linux 6.8-rc1 bude "pri dobrej konštelácii hviezd" vydané až 21. januára 2024.

