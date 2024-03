Výrobcovia majú podľa Euro NCAP vrátiť fyzické ovládače

Podľa nezávislej organizácie je v automobiloch až priveľa dotykového ovládania.

Moderné automobily čoraz viac pripomínajú "počítače na kolesách", to znamená menej fyzických ovládačov a viac dotykových obrazoviek. To sa však nepozdáva neziskovej organizácii Euro NCAP - European New Car Assessment Programme, ktorá vykonáva nezávislé bezpečnostné testy nových automobilov. Na základe bezpečnostných kritérií dostavajú autá jednotlivých výrobcov hodnotenia, kde 1* značí nedostačujúce bezpečnostné prvky a 5* znamená, že automobil je bezpečný a ochráni cestujúcich, ale prinajlepšom aj iných účastníkov nehody. Treba však dodať, že testovanie je založené na dobrovoľnej báze a je teda na rozhodnutí automobilovej spoločnosti, či svoj model ponúkne na testovanie.

Euro NCAP sa nepozdáva priveľa dotykových plôch a menej fyzických ovládačov. Podľa organizácie musí vodič automobilu vynakladať väčšie úsilie na to, aby stlačil správne "tlačidlo" na dotykovej ploche, namiesto toho, aby sa venoval vedeniu vozidla. Pre to, aby sa skúšobnej organizácii podarilo dosiahnuť zmenu a automobilové spoločnosti začali pridávať viac fyzických ovládačov, mierne upravila pravidlá - aby sa automobilke podarilo získať všetkých 5 hviezd, presnejšie zvýšila si šancu ich zisku, musí pridať fyzické ovládače. Organizácia k tomu rozhodnutiu dodáva, že vodič automobilu sa ľahšie naučí stláčať fyzické tlačidlo a následne ovláda danú funkciu už intuitívne.

Ešte počas minulého roka, počas predstavenia automobilu Hyundai Kona sa vedúci dizajnu - Sang Yup Lee k tomu vyjadril, prečo ostali fyzické ovládače. Podľa jeho slov to bola otázka bezpečnosti.

Zdroj: Techspot,