Vyskúšajte si Homeworld 3, je na čas zadarmo!

Roky čakania sa blížia ku koncu.

Písal sa rok 1999, kedy vyšla hra Homeworld a získala si srdcia hráčov real-time stratégií. Hráčom sa páčilo nielen ovládanie, ale aj príbeh a najmä to, že ste hru hrali v 3D priestore, čo ponúkalo nové možnosti hrania a teda aj stratégie ako poraziť nepriateľa. Na tú dobu bolo zaujímavou novinkou aj to, že ste sa mohli zamerať napríklad na stíhača a sledovať boj z jeho pohľadu, či prípadné zničenie. Následne vyšiel "spin-off" v podobe Homeworld: Cataclysm, známy aj ako Emergence. O štyri roky neskôr vyšlo pokračovanie v podobe Homeworld 2, po ktorom zostal otvorený koniec. To sa písal rok 2004. Následne hráči celé roky volali po pokračovaní, čoho sa nakoniec chytila herná spoločnosť Blackbird Interactive, ktorá sa pokúsila o remastrovanú verziu, ktorej úspech dal za vznik hre Homeworld: Deserts of Kharak, kde sa príbeh odohrával pred prvou časťou hry.

Následne sa začali objavovať informácie o ďalších prípravách a vyzerá to tak, že čakanie je u konca. Hráči si od 5. 2. 2024 do 12. 2. 2024 môžu vyskúšať demo hry, ktoré je zamerané na War Games. Menšou zaujímavosťou na deme je to, že hráči si budú môcť preniesť svoje úspechy do plnej verzie hry. Tak vám zostanú všetky získané artefakty, ale aj odomknutá flotila. Hra je aktuálne dostupná v rámci akcie Steam Next Fest. Herný mod War Games je zameraný na kooperáciu hráčov, takže sa nejedná o čistý "skirmish" mod, aj keď sa objavili informácie, že hru môžete hrať aj bez kooperácie. Vydanie hry je naplánované na marec 2024, ale ak ste si hru predobjednali v niektorej z exkluzívnejších verzií, budete si hru môcť zahrať až o tri dni skôr, pred oficiálnym vydaním.

Zdroj: Neowin,