Webbov vesmírny teleskop sa pochválil zaujímavým záberom. To musíte vidieť!

Zatiaľ najpokročilejší vesmírny teleskop ukazuje okolitý svet, tak ako sme ho doteraz nemali šancu vidieť.

Astronómom sa podarilo pomocou Vesmírneho teleskopu Jamesa Webba nahliadnuť do takmer 25 000 svetelných rokov vzdialenej oblasti v našej galaxii. Táto oblasť sa od galaktického jadra - Sagittarius C, kde sídli centrálna čierna diera - Sagittarius A nachádza "len" 300 svetelných rokov. Je to veľmi zaujímavá oblasť, nakoľko tam stále prebieha aktívna tvorba hviezd. Tento región pozostáva až z približne 500 000 hviezd a proto-hviezd. Ide o objekty, ktoré sa ešte len formujú a naberajú na hmotnosti, vďaka čomu sa môžu v neskoršom období pretvoriť na plnohodnotnú hviezdu. Napriek viditeľnej kráse tejto oblasti sa jedná o neskutočný chaos, najmä ak to porovnáme s našim pomerne pokojným regiónom Mliečnej dráhy, kde sme stále takmer na jej hranici.

Vedcom sa podarilo tento záber zachytiť pomocou nástroja známeho ako - NIRCam (Near-Infrared Camera), ktorý je schopný zachytiť emisie vodíka, čo je rozsiahla modrá oblasť. Takmer v strede si môžete všimnúť protostellárny mrak, kde sa už medzičasom môže nachádzať plne vyvinutá hviezda vážiaca približne viac ako 30 našich Sĺnk. Podľa Jonathana Tana z University of Virginia patrí galaktické centrum k najextrémnejšiemu prostrediu, a až Webbovmu vesmírnemu teleskopu bolo doň možné nahliadnuť. Hlavný výskumník - Samuel Crowe, ktorý sa na tvorbe fotografie podieľal, vyslovil nádej v tom, že táto a ďalšie snímky im lepšie pomôžu pochopiť povahu masívnych hviezd.

Zdroj: Engadget,