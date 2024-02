Xiaomi 14 Ultra by malo byť predstavené už tento mesiac!

Nový únik informácií, nové úvahy.

Smartfóny Xiaomi XX Ultra patria u tohto výrobcu k tomu najlepšiemu, čo si môžete kúpiť. V "jadre" dostanete aktuálne najvýkonnejší čipset (väčšinou sa jedná o Qualcomm Snapdragon 8 gen X), bohatú kapacitu RAM, nehovoriac o veľkom vnútornom úložisku. To, čo "Ultru" robí "Ultrou" sú aj fotoaparáty, na čom si čínsky výrobca smartfónov dáva obzvlášť záležať, čo má dokazovať aj umiestnenie na popredných miestach v rebríčku DxOMark. Minulé generácie tohto smartfónu využívali 1" fotočip Sony IMX989 a na vývoji tohto čipu sa podieľala spoločnosť Xiaomi. Zdá sa, že spolupráca sa vyplatila a obe firmy predstavili novinku s menom LYT-900, ktorý má taktiež veľkosť 1 palca.

Novinka zo spoločnosti Xiaomi by mala zároveň disponovať variabilnou clonou v rozmedzí f/1,6 až f/4,0. Podobnou možnosťou zmeny clony disponujú smartfóny Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro, v tomto prípade je variabilita v rozmedzí f/1,4 až f/4,0. Očakáva sa, že globálne predstavenie všetkých troch smartfónov by sa malo udiať na podujatí Mobile World Congress 2024 v Barcelone. Taktiež sa predpokladá, že výrobca smartfónov by mal na podujatí odhaliť svoj prvý elektromobil - Xiaomi SU7. To všetko by sa malo udiať už budúci mesiac. To, či sa tak aj udeje, by sme sa mali dozvedieť už počas februára 2024. Xiaomi 14 Ultra by malo prísť na trh už s operačným systémom Android 14 a grafickou nadstavbou HyperOS. Samozrejmá by mala byť aj spolupráca so spoločnosťou Leica.

Zdroj: GSMArena, Gizmochina,