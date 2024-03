Xiaomi priznáva závažnú chybu s aktualizáciami na HyperOS! Smartfóny ostávajú nefunkčné!

Tešíte sa na nový HyperOS? Možno by ste sa nemali.

Čínsky technologický gigant postupne distribuuje aktualizáciu na novú grafickú nadstavbu HyperOS. Bohužiaľ napriek opatrným aktualizáciám sa začali objavovať nečakané a pomerne nepríjemné problémy! Niektorí používatelia totiž hlásia, že po aktualizácii z MIUI 14 na HyperOS im prestal fungovať smartfón. Chyba má postihovať smartfóny Xiaomi, Redmi a POCO. Problém je, že po aktualizácii sa smartfón zasekne v "slučke" nekonečných reštartov. Majiteľom poškodených smartfónov neostávalo nič iné, ako sa dostať do režimu Recovery a obnoviť zariadenie pomocou továrenských nastavení. Bohužiaľ v tomto prípade prišli aj o všetky údaje, ktoré mali vo svojich smartfónoch uložené.

Výrobca smartfónov sa našťastie k chybe priznal a už pracuje na náprave. Závada pozostáva z nešťastne distribuovanej systémovej súčasti týkajúcej sa HyperOS, no spoločnosť Xiaomi ju odosiela aj na zariadenia s MIUI 14 (malo by sa jednať o lištu skratiek). Táto aktualizácia následne prinesie v prípade povýšenia verzie systému aj nekonečnú slučku v podobe reštartov. V prípade, že ste zaznamenali túto aktualizáciu aj na svojom smartfóne, mali by ste vykonať továrenské nastavenia pred aktualizáciou na HyperOS. Podľa čínskej spoločnosti Xiaomi je počet dotknutých zariadení málo, každopádne odporúčame sledovať fórum týkajúce sa vášho zariadenia na stránkach výrobcu.

Zdroj: Gizchina,