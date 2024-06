Punk’s not dead! – The Ramones build

Súčasná generácia ľudí pozná punkovú skupinu Ramones skôr vďaka logu a tričkám. Kapela zažíva väčší marketingový úspech v súčasnosti ako počas svojej aktívnej kariéry. Táto skupina stojí za zrodom celého punk (punk rock) hnutia ale pozrime sa na to od začiatku….

Ramones bola americká punková kapela, ktorá vznikla v roku 1974 v New Yorku. Kapelu tvorili štyria zakladajúci členovia - Joey Ramone (spev), Johnny Ramone (gitara), Dee Dee Ramone (basgitara) a Tommy Ramone (bicie). Hoci nikdy nedosiahli veľký komerčný úspech, sú považovaní za jednu z najvplyvnejších kapiel v histórii rockovej hudby.

Image credit: Autor: Helge Øverås, Wikipedia

Ramones sú často označovaní ako priekopníci punkového hnutia. Ich hudba bola jednoduchá, rýchla a priamočiara, čo bolo v ostrom kontraste k prepracovaným a komplikovaným skladbám, ktoré dominovali vtedajšej rockovej scéne. Texty ich piesní boli často krátke a hlavne plné energie.

Kapela bola známa svojim jedinečným imidžom - všetci členovia prijali jednotné meno Ramone (Dee Dee navrhol toto meno, ktoré používal Paul McCartney keď sa registroval v hoteloch – Paul Ramone), nosili kožené bundy, roztrhané džínsy a biele tenisky, čo sa stalo ikonickým v punkovej subkultúre. Ich koncerty boli krátke a intenzívne (bez nejakých dlhých príhovorov zahrala kapela kľudne aj 30 pesničiek ihneď po sebe), čo prispelo k ich kultovému statusu.

Image credit: Autor: Plismo, Wikipedia

Joey, Johnny, Dee Dee a Tommy inšpirovali nespočetné množstvo mladých ľudí aby zobrali do ruky gitaru a pustili sa do hrania aj bez nejakého hudobného vzdelania (čo bol prípad Ramones). Žiadne dlhé sóla, prepracované rify, len čistá energia a zábava na pódiu, naviedla nespočetné množstvo ľudí k hudbe.

Aj vďaka tomu si dovolím tvrdiť, že bez Ramones by sme nespoznali skupiny ako The Clash, Sex Pistols, Nirvana.

Medzi skupiny, ktoré v nejakej podobe uviedli, že ich Ramones ovplyvnili patria také zvučné mená ako: Green Day, The Misfits, Nirvana, Metallica, The Strokes, The White Stripes, The Clash, Pearl Jam, The Offspring, či Bad Religion.

Ich prístup k hudbe a vystupovaniu inšpirovalo mnoho umelcov a pomohol definovať zvuk punk a punk rocku. Dnes sú Ramones považovaní za legendy a ich prínos k hudbe je stále nepopierateľný.

V skupine sa časom vystriedali ďalší Ramones, ktorý pomohli definovať zvuk v neskorších rokoch ako: Marky Ramone (15 rokov v kapele aj s prestávkami, nahradil Tommyho), CJ Ramone (7 rokov, nahradil Dee Deeho), Richie Ramone (približne 5 rokov, nahradil dočasne Markyho, ktorý musel odísť z kapely kvôli problémom s alkoholom, neskôr sa do kapely opäť vrátil), Elvis Ramone (necelý rok v kapele)…

Ramones odohrali celkovo 2263 koncertov, vyše 100 koncertov ročne a koncert odohrali v priemere každého 3,5 dňa.

Ramones sa síce považovali za nefunkčnú rodinu ale verili svojej hudbe natoľko, že všetky prekážky dokázali dať bokom po celý čas svojej aktívnej kariéry. Dokopy vyprodukovali Ramones 14 štúdiových albumov a medzi najznámejšie songy patria: Blitzkrieg Bob (s refrénom známym po celom svete: Hey! Ho! Let’s Go!), I wanna be sedated, Rockaway Beach, Sheena is a Punk Rocker, Teenage Lobotomy, Do you remember Rock ‘n‘ Roll Radio?, Pet Semetary, The KKK Took My Baby Away, Beat on the Brat, Now I wanna sniff some glue, Creti Hop a mnoho ďalších...

Pre mňa osobne znamená Ramones veľmi veľa a popravde za posledných 26 rokov by som napočítal len zopár dní, kedy som bez nejakej Ramones pesničky a aj preto som sa rozhodol postaviť build na ich počesť. Tento build je inšpirovaný mojím najobľúbenejším albumom: Rocket to Russia - práve ružová s čiernou je dominantnou farbou celého buildu (viac punkové si to ani neviem predstaviť  )

Za základ som si zobral skrinku Cooler Master Qube 500, ktorá prešla farebnou premenou nakoľko som mal doma edíciu Macaron. Nafarbená bola skrinka, nafarbené boli kryty. O chladenie sa postará pasívny chladiť Silentmaxx Titan, o prievan v skrinke ventilátory Noctua Redux, ktoré boli prefarbené rovnako do čierno ružovej farby...

Zbytok zostavy dopĺňa doska Asus, grafická karta Gigabyte RTX 4070 Ti Super a zdroj Silverstone 1000W Platinum.