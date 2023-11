Recenzia PCIex 4.0 SSD Western Digital Black SN850X

WD BLACK SN850X - predstavenie a špecifikácia

Posledným testovaným diskom PCIex Gen 4 SSD od značky Western Digital je model SN850X. Ako som už spomínal, pomaly ale isto sa nám PCIex 4.0 disky usadili do počítačov a vo veľmi rýchlom slede nás čaká nástup PCIex Gen5, ktorý bol uvedený na Computexe 2023, Dnes testovaným diskom je úplný high-end spoločnosti SN850X, ďalšie testované SN850 1TB a SN770 nájdete na týchto linkoch.

V podstate každá generácia a dokonca aj medzigeneračná zmena, ponúka extrémny nárast diskového výkonu, na čo sme vôbec neboli zvyknutý u hard diskov. Čo sa týka pokroku v oblastí SSD tak od príchodu protokolu NVMe je doslova brutálny. Pred pár rokmi ste si sotva kúpili SATA alebo M.2 SATA disk s rýchlosťami okolo 500 MB za sekundu, dnes sa blížime k hranici 10 000 MB za sekundu (a dokonca prekračujeme), teda 20-násobne vyššími. SN850X a SN850 je rovnako ako SN770, disk určený pre hráčov, do PS5, pre tvorcov obsahu či na bežné používanie - čiže pre všetkých. Oba modely SN850/X majú aj výkonný heatsink a mali by teda odolávať dlhšie proti vysokej teplote, kým začnú throtlovať. Minule testovaný SN850 nám už nejaké dáta ukázal.

Disk je klasického formátu M.2, teda má 22×80 milimetrov, resp. je formátu 2280 a je postavený na PCIEx NVMe protokole. SN850X využíva ešte nie najmodernejšiu 112-vrstvovú 3D NAND KIOXIA BiCS5, teda TLC. Pre porovnanie SN850 využívala 96-vrstvovú vrstvu. SK Hynix a Micron využívajú už dokonca 176-vrstvovú flash pamäť

Radič dodáva zrejme opäť SanDisk, samotné Western Digital však uvádza, že disk využíva proprietárny radič WD (žeby opäť WD G2 vyrobený SanDiskom?). Disk má opätovne, rovnako ako SN850 dedikovanú DDR4 RAM od Micronu.

Nasledujúce informácie berte skôr ako špekulatívne, keďže výrobca nezdieľal u tohto modelu detaily. Disk by mal byť inak totožný ako SN850, teda implementácia SLC cache, nCache 4.0, ktorá sa vie rýchlo opravovať a dynamicky meniť veľkosť. Ide o podobné hybridné riešenie ako Samsung TurboWrite. Dynamická kapacita SLC cache by rovnako mala byť dimenzovaná na maximálne 1/3 celej kapacity disku, pričom 1TB disk má ešte menšiu statickú 12GB SLC cache. Z toho je zrejmé, že ide o veľmi komplexné riešenie pre zachovanie čo najvyššieho výkonu počas čo najdlhšej doby. SN850 sú dostupné v kapacitách od 1 TB až po 4TB. Modely 2TB a 4TB sú však konštrukčné iné a majú osadené pamäte z oboch strán, sú aj o niečo výkonnejšie pri zápise a zrejme aj IOPS ako 1 TB. Určite by som siahol po 2 TB/ 4 TB. DRAM je označený ako D9XPG 16Gb DDR4 od Micronu. Testovaný 2TB disk má podľa všetkého 2GB pamäte RAM.

priebeh teploty

Disk sa taktiež dodáva v jednoduchej čiernej krabičke, ktorá je identická s predchodcami už od roku 2020. Chladenie disk zabezpečené má, SSD používam v doske ASUS CREATOR X570, kde sa nachádza aj integrovaný heatsink, ten pre potreby testu dávam preč. Disk zvláda rýchlosti 7300/6600 MB alebo 1200k/1100k IOPS za sekundu. Počet prepisov je u tohto modelu stanovených na 1200 TBW. Oceňujem aj predĺženú záruku až na 5 rokov, ktorú si WD drží už asi 6. rokom. K disku je možné stiahnuť aj softvér WD SSD Dashboard. Aj tento model podporuje tzv. „game mód“ povýšenú na verziu 2.0, pričom túto funkciu som testoval zapnutú aj vypnutú. Novinkou je automatická identifikácia hier a akési autonómne prepínanie disku medzi oboma režimami. SN850 pre porovnanie vypínal šetriaci režim a natavil disk tak aby bol viac responzívny počas záťaže, ale zároveň tým aj zvyšoval spotrebu. Nový režim má niekoľko režimov – prediktívny loading, adaptívny thermálny manažment a overhead balancing (znižovanie latencií a prioritizácia I/O pre hry). Skrátene disk by mal lepšie fungovať s funkciou DirectStorage.

Disk má pokročilú ochranu proti poškodeniu dát ako multi-gear Low-density Parity Check (LDPC) ECC engine, technológiu podobnú ako RAID pre multi-page záchranu, internú SRAM ECC a end-end šifrovanie dát po ceste v rámci ECC schémy. Výrobca integroval dokonca 9% kapacity pre over-provisioning. Skrátka tak nemusíte vôbec riešiť sami priradenie kapacity pre over-provisioning. Možno si spomínate, že v minulosti ste časť disku odkrojili pre túto funkciu (10-20%). Výborné a dlhé využitie bude tak aj v PS5, kde ručné priradenie kapacity pre over-provisioning nie je možný. Malé mínus má však disk v tom, že nemá hardvérové šifrovanie AES256. Mimochodom, na disku je malé RGB podsvietenie, môžete tak v aplikácii zmeniť farbu LEDky podľa chute.

maximálna teplota

Poďme na úvodné testy.

2TB disk by však mal zvládnuť zápis 130GB+++ pri rýchlosti 2.15GB/sek, túto rýchlosť som udržal dlhodobo! Disk som riadne prevetral a testoval aj pri 68% obsadení. Disk mal následne len veľmi malý pokles výkonu, okolo 2%.. Pri takomto zaplnení, sa rýchlosť prakticky nemení, výrazné zaplnenie nemá pri hybridnej SLC cache a vlastnej DDR4 RAM žiadny vplyv. Na rýchlosť disku má však vplyv vážny element – teplota a termálny throttling s tým spojený. Približne po dosiahnutí teploty 68 – 70°C totiž disk začne throttlovať a zníži svoju rýchlosť zápisu na cca 1500MB/sek. Povedal by som, že throttling je posunutý oproti SN850 o 2° nižšie, avšak rýchlosť je o 27% vyššia (SN850 dosahuje zápis cca 1100MB/sek.). Prikladám to na grafoch z aplikácie od výrobcu. Aby som dostal disk do šialených extrémov, vygeneroval som 900GB náhodný súbor, ktorý sa zapisoval rýchlosťou 430 MB / sekundu. Na grafe je vidieť, čo robí s diskom termálny throttling. Samozrejme k takémuto extrému asi nikdy nedôjde, avšak disk nie je úplne ideálny ak by ste ho chceli do servera pre nejakú extrémne veľkú databázu. Myslím si, absolútna väčšina SSD diskov by tu pohorela. Pre zaujímavosť teplota disku bola v tom momente 89°C, čo je absolútne maximum. Za normálnych okolností ma disk okolo 56°C.

Ďalšie zvýšenie teploty o 7°C (oproti bežnej činnosti z 68°C na 75°C+) má vplyv na rýchlosť takmer nulovú. Na grafe je ešte pekne vidieť ako disk zvyšuje svoj zápis na cca 1800 MB/sek a následne sa znova spomalí. Prakticky pri veľkej záťaži budú teploty sústavne okolo 70-80°C. Tento disk si jednoducho zaslúži vodné chladenie alebo iné výkonné chladenie a držať teploty pod 70°C, ideálne okolo 60°C. Vtedy ponúkne aj pri strihaní videí extrémny výkon, výrazne vyšší než v prípade modelu SN850.

čítanie 25.5GB

zápis 25.5GB

obsadenie 68% - zápis