Retro review: Thermaltake Level 20 – obstojí táto skrinka aj po 5 rokoch?

Thermaltake Level 20 nie je žiadna nová skrinka, na trhu je už 5 rokov. Táto skrinka vznikla na oslavu 20 narodenín Thermaltake a aj keď som túto skrinku vždy chcel otestovať, dostať sa k nej, aj kvôli cene nebolo jednoduché. Teda vlastne skoro až nemožné. Cena je doteraz šialená (1000 Eur)... ale nejde o obyčajnú skrinku, takže sa to dá pochopiť. Ako som písal v krátkom článku Thermaltake Level 20 – photoshoot, Thermaltake prišiel so zaujímavou otázkou...Či by som nechcel spraviť "Retro review" tejto skrinky. Zopár marketingových kusov Level 20 sa povaľovalo na sklade tak sme sa dohodli, že to bude minimálne zaujímavá skúsenosť porovnať túto skrinku voči novým moderným kusom a či by vôbec malo zmysel nad touto skrinkou rozmýšľať.

Predstavenie, špecifikácie

TT Level 20 je proste niečo iné a to vám hneď prezradí aj samotné balenie skrinky. Absolútne netradične príde skrinka s vlastnou paletou:) Dôvod? Váha skrinky, ktorá je šialených 35 kilogramov. Celá skrinka je vyrobená z hliníka pričom je rozdelená na tri separátne komory –pre zdroj, HDD disky a samotná komora pre dosku, CPU a GPU. Každá komora má navyše otvárateľné dvere so 4mm temperovaného skla, ktoré držia na pántoch. Odnímateľné sú aj iné časti skrinky, resp. každá komora má minimálne ešte jeden plech ktorý viete dať dole.

Skrinka na vlastnej palete vyčarí úsmev na tvári...

Príslušenstvo u tohto kusu absentovalo, nakoľko išlo o marketingový sample a nie o predajný kus. Chýbajú tu teda skrutky, sťahovacie pásky, návod alebo PCIe raiser pre umiestnenie GPU do vertikálnej polohy.

Kvôli hmotnosti príde skrinka zabalená v dvoch kartónových škatuliach, pričom penové vaničky sú extra tvrdé aby ochránili skrinku samotnú